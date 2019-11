El 5 de noviembre del 2018, el ex presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, falleció tras una larga batalla contra el cáncer. A un año de su partida, su familia e hijos aún tratar de superar su ausencia.

Para la familia Ferrer, el calendario corre, pero los días no pasan sin pensar en él.

“No hay un día que yo no lloro, pero lo acepto.”, dijo su padre, Eugenio Ferrer, tratando de contener sus lágrimas.

Su madre aún recuerda el día en que su hijo le dio la noticia de la enfermedad:

“Héctor se tenía que hacer un “PET scan” ocho meses antes. Pero con su trabajo y la política, porque esa era la vida de él, dejó, dejó, dejó. Y cuando se lo hizo, ya era tarde.”, narró María Elisa Ríos, madre del ex presidente del PPD.

“Lo sufrí en carne y propia y más con el cáncer que tuvo él, porque era del esófago. Le puedo decir que yo me sentaba con él y no comía. Lo que hacía era llorar, porque no entendía cómo mi hermano no podía comer y yo sí.”, dijo su hermano, Eduardo Ferrer Ríos.

Sus tres hijos recuerdan sus enseñanzas:

“Ha sido un año difícil, pero con todas las enseñanzas y todos los consejos que me dio, que todos los días se me repiten en la cabeza, hemos echado para adelante.”, dijo su hijo menor, Eduardo

Como método de sanación, la familia se ha insertado en la lucha contra el cáncer, con su participación en la caminata Da Vida del comediante Raymond Arrieta y Telemundo. La experiencia los ha ayudado a redirigir sus esfuerzos.

“Ella [su madre] tuvo la intención de hacer un maratón para recoger dinero para pacientes de cáncer. Para entrar ese dinero a distintas organizaciones que atienden los pacientes de cáncer, y yo creo que seguiremos insertándonos donde podamos, y ocuparemos los espacios como nos enseñó nuestro papá.”, añadió su hijo mayor, Héctor Enrique Ferrer.

El mayor deseo de su madre es verlo y abrazarlo:

“Yo solamente le pediría una cosa. Ese abrazo que hace tanta falta por la mañana. Solo me consuela que algún día podré verlo.”, anhela doña María.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO