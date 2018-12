No manejes, si estás ebrio

Bajo el lema No empañes la celebración por una mala decisión, la administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Suzanne Roig Fuertes, hizo un llamado el domingo a la ciudadanía a disfrutar las festividades navideñas en familia y con moderación, principalmente a aquellas personas que suelen ingerir alcohol, de manera que se puedan evitar tragedias en los hogares.

“Puerto Rico es un pueblo alegre que suele organizar diversas actividades en la época navideña con amigos y familiares. Sin embargo, en algunas de estas festividades el alcohol se convierte en un elemento principal de disfrute. Ante esta realidad, es importante recalcar que si las personas deciden consumir alcohol lo hagan con moderación, siempre considerando los riesgos a los cuales se expone debido a su abuso”, indicó Roig Fuertes.

De acuerdo con Roig Fuertes, “es indispensable que todos pongamos nuestro grano de arena y asumamos responsabilidad para que en estas fechas que apenas comienzan podamos prevenir accidentes de tránsito, actos de violencia e intoxicación de alcohol. En ese sentido, y a tono con el ambiente de unión familiar que promueve el gobernador Ricardo Rosselló, los invito a poner en práctica una serie de consejos tales como mantener el estómago lleno cuando consume alcohol, ya que demora el proceso de absorción y tomar tragos espaciados”.

Otras recomendaciones provistas por la funcionaria son agregar hielo extra al vaso. De esta forma, la bebida se diluye y el hielo ocupa lugar, permitiéndole beber menos alcohol sin darse cuenta. También, eliminar el removedor o sorbeto, ya que con ambos objetos beberá más rápido y, por ende, más cantidad. Tomar agua entre tragos y elegir tragos sin mucho azúcar.

Para la Administradora de ASSMCA es importante también utilizar el tiempo de la actividad para compartir con sus seres queridos y conocer nuevas personas. “Dé un ejemplo a sus hijos del uso responsable del alcohol. No dé alcohol a menores de edad. No solo es prohibido por ley, sino que estaría promoviendo una conducta que los afectaría física y emocionalmente. No trate de esconder sentimientos de soledad, inseguridad y vacío existencial a través del alcohol. Busque el verdadero sentido de la Navidad involucrándose en el servicio y en el compartir con otros. Ayude a servir el arroz con gandules, ponga la música, juegue con los niños, cante baile, sonría, pero sea siempre responsable con usted y con los demás”.

Por otro lado, Roig Fuertes brindó igualmente recomendaciones para aquellas personas que fungirán como anfitriones de las fiestas. “Recoja las llaves de los vehículos o solicite a los invitados que las coloquen en un lugar previamente identificado antes de empezar a servir los tragos. Vigile de cerca al invitado que ha consumido demasiado alcohol, procure que al momento del invitado irse de la actividad, otra persona maneje. Si la persona asistió a la actividad sin compañía, evite que se vaya hasta tanto le baje la concentración de alcohol en la sangre. Proteja a sus invitados, sirva el alcohol con moderación. No insista en brindarle alcohol a aquellos invitados que desde un principio lo han rechazado. Evite la costumbre de servir alcohol en cantidades exorbitantes y continuamente. Ofrezca sopas y otras comidas luego de cierta hora”.

Finalmente, la también trabajadora social y socióloga le recordó a la ciudadanía que, su agencia cuenta con la Línea PAS de ASSMCA, disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana, libre de costo, a través del 1-800-981-0023.

