La Policía de Puerto Rico desistió de los cargos contra Rocío del Mar Rodríguez Báez, quien fue arrestada el pasado 1 de mayo tras alegarse que la estudiante agredió a un agente con un martillo.

El anuncio dos semanas más tarde, cuando las autoridades finalizaron la investigación contra la joven de 19 años, que estuvo a cargo del agente Javier Jiménez, de la División de Homicidios del (Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Rocío del Mar fue detenida en la calle San Fernando, en Hato Rey, por supuestamente golpear al policía José E. Pedragón soto, adscrito a la División de Tránsito de San Juan.

Para el licenciado Alvin Couto de Jesús, uno de los representantes legales de los manifestantes detenidos el 1 de mayo, el arresto de Rocío del Mar no tenía bases legales para sustentar los cargos.

Caos en Río Piedras tras el motín

Policía se movilizó para realizar arrestos. (Publicado martes 1 de mayo de 2018)

“Luego de hacer una investigación y haber entrevistado, a nada más y nada menos que a 10 testigos, esas 10 personas habían declarado que ella no fue la persona, que ella no estuvo cerca al momento que el guardia fue alegadamente agredido”, explicó Couto en una entrevista con Jay Fonseca para el programa Día a Día, el viernes.

El abogado además resaltó el riesgo al que se expuso a la joven tras imputársele haber agredido al agente con un objeto contundente.

Momento en que estudiante es arrestado en Río Piedras

Según las autoridades, fue uno de los manifestantes que lanzó piedras durante la protesta. (Publicado martes 1 de mayo de 2018)

“Se puso en riesgo su reputación social, académicamente, con su patrono, con todo el mundo. Ella tuvo que, básicamente, cambiar su personalidad en sus redes sociales, para un caso en el que ya nosotros sabíamos que no ella no tenía ningún tipo de responsabilidad”, indicó.

Tras darse a conocer la decisión de no proseguir con los cargos contra la estudiante, el gobernador Ricardo Rosselló reaccionó el sábado durante una conferencia de prensa ofrecida por el Directorio del Partido Nuevo Progresista, en Santa Isabel.

“Yo no sé los hechos, yo lo único que sé es que yo fui a visitar a ese policía y estaba herido. Y haya sido un martillo, un bate, lo que sea, no podemos ir a esa minucia para ver si estaba bien o no. Estamos hablando de un policía que pudo haber muerto porque fue agredido”, expresó.

Semanas antes, el Gobernador visitó al agente, mientras este era tratado en el Centro Médico de Río Piedras.

Por su parte, el Negociado de la Policía indicó en declaraciones escritas:

“La decisión del fiscal de no someter cargos contra Rocío del Mar Rodríguez responde a un asunto de ponderancia de prueba vinculante, entre otros asuntos. Sin embargo, hay unos hechos que son irrefutables: un agente fue herido con un objeto contundente y el mismo fue atendido en Centro Médico. Además a la joven Rodríguez detenida en el lugar de los hechos se le ocupó una mochila con: un martillo, un roten en fiber glass de 19 pulgadas, una resortera de madera con goma y cuero, 52 bolitas de cristal (canicas), máscaras, entre otras cosas. La Policía no tolerará violaciones a los derechos civiles y también se rige por el sistema jurídico vigente.”