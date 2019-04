Un mensaje colgado en las redes sociales por la Psicologa Perinatal, Fermina Liza Roman, se ha vuelto viral por el contenido que va dirigido a la mujer que confesó el asesinato de su madre, una anciana de 89 quien padecía de Alzheimer, el pasado jueves.

"No te juzgo, no te juzgo porque no viví en tus zapatos los 9 años que cuidaste de tu madre, porque no viví tus carencias, tu desespero, tu soledad"; escribió la doctora.

La agresora identificada como Mireya Cardona Figueroa de 54 años, indicó al momento de ser arrestada que era paciente de cáncer y enfrentaba problemas emocionales.

"No te juzgo porque la vida de un cuidador muchas veces está acompañada de renunciar a una vida propia, ser un cuidador es una labor solitaria, ya que aunque haya otros familiares usualmente estos suelen "lavarse las manos" y mantenerse alejados. Yo no estuve contigo, No te Juzgo", añadió Román.

Tomasita Figueroa Barreto, de 89 años, fue agredida en diferentes partes del cuerpo con varios objetos, incluyendo un martillo cuando la víctima pedía que le cambiaran el pañal.

La doctora se disculpó a nombre de la "sociedad" por todas las personas que se hicieron de la vista larga mientras la mujer cuidaba de su madre sin supuestamente nungún tipo de ayuda.

"Mientras innegablemente necesitaste ayuda que jamás llegó. Lamento que vivas en una isla donde la salud mental no es una prioridad y no existe el apoyo necesario para llegar a quien lo necesita y no puede salir a buscarlo".

No te juzgo

Hoy mi red va dedicada a la Sra. Mireya Córdova Figueroa quien asesinó a su madre una anciana de 89 quien padecía de Alzheimer.

No te juzgo, no te juzgo porque no viví en tus zapatos los 9 años que cuidaste de tu madre, porque no viví tus carencias, tu desespero, tu soledad.

No te juzgo porque la vida de un cuidador muchas veces está acompañada de renunciar a una vida propia, ser un cuidador es una labor solitaria, ya que aunque haya otros familiares usualmente estos suelen "lavarse las manos" y mantenerse alejados. Yo no estuve contigo, No te Juzgo.

No puedo juzgarte porque por años te enfocaste mucho en las necesidades de tu madre, devolviendo los cuidados , sin tener prácticas saludables de autocuidado para balancear tu vida y tu salud.

No te juzgo porque paulatinamente fuiste perdiendo independencia, mientras tu madre enferma se hacía cada vez más dependiente. Increíblemente nadie lo vio. Nadie te vio.

No te juzgo porque a pesar de padecer de depresión y cáncer continuaste los cuidados envuelta dentro de un batalla diaria contra la enfermedad de tu madre como la tuya propia.

No te juzgo porque en un momento dado perdiste el control cometiendo el acto del que te arrepentirás toda la vida y por el cual te arropará la culpa, la tristeza y el peso del dedo acusador de la sociedad.

Desde los ojos de la compasión te observo y me disculpo como sociedad por todas las personas que se hicieron de la vista larga mientras te consumías, mientras innegablemente necesitas ayuda que jamás llegó. Lamento que vivas en una isla donde la salud mental no es una prioridad y no existe el apoyo necesario para llegar a quien lo necesita y no puede salir a buscarlo. Ahora te espera enfrentar la justicia, quien te juzgará sin la compasión que probablemente necesites. Yo desde mi consultorio, mientras veo otras mujeres como tú, cargadas, cansadas y drenadas reflexiono y abogo por el apoyo y el reconocimiento del síndrome del cuidador ya que ser el único cuidador de un enfermo produce agotamiento y conlleva un claro deterioro de la salud física, mental y emocional. Desde mi consultorio No te Juzgo, te abrazo y deseo que La Paz, y el auto perdón llegue a tu corazón.

Dra Fermina Liza Román

Psicóloga

