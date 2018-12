Habla el padre de Hania, la niña secuestrada y asesinada

Más Videos (1 of 9)

Noé Aguilar, el padre biológico de la menor hispana secuestrada y asesinada en Carolina del Norte, dijo que estuvo a punto de cruzar de forma ilegal la frontera con México para ayudar en la búsqueda de su hija.

“Tenía una esperanza de encontrar a mi hija viva, pero lamentable noticia que me dieron ayer en la tarde, ya ni se ni que hacer...si seguir o echarme para atrás”, dijo el hombre desde un autobús de regreso a la capital de Guatemala, lugar de donde es oriundo.

La jovencita de 13 años fue secuestrada el 5 de noviembre de la puerta de su casa en Lumberton cuando encendió la camioneta de la familia para calentar el motor. Tras hallar la camioneta, posteriormente encontraron el cuerpo sin vida de la menor el 27 de noviembre en un descampado a 10 millas de su vivienda.

Aguilar dijo que hace dos meses vio por última vez con su hija de 13 años.

“Hasta hicimos una video llamada con ella que la vi jugando con su hermanita y su perrito esa fue la última vez que yo la vi”, contó. “La sonrisa no se me va a olvidar cuando la veía siempre me alegraba la vida de solo saber que ella estaba bien”.

A la distancia Aguilar pidió a las autoridades de la ciudad de Lumberton y al FBI que hagan su trabajo para que la muerte de su hija no quede impune.

Además, el hombre dijo que le gustaría que las autoridades estadounidenses le permitan ingresar al país para asistir al funeral de su hija, pautado para el sábado 8 de diciembre.