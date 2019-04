Más Videos (1 of 9)

FRANCIA - Los investigadores de la policía de París creen que un corto circuito habría sido la causa más probable del incendio en la catedral de Notre Dame, informó el jueves un funcionario policial francés, mientras el país celebraba una jornada de homenaje a los bomberos que salvaron el inmueble reconocido a nivel mundial.

Un policía judicial francés dijo a The Associated Press que los investigadores hicieron una evaluación inicial de la catedral el miércoles, pero que no habían recibido luz verde para registrar el calcinado interior de Notre Dame debido a los actuales peligros de seguridad.

El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado para hablar de la investigación, dijo que los frágiles muros de la catedral estaban siendo reforzados con tablones de madera.

Horas antes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, presidió una ceremonia en el palacio del Elíseo para agradecer a los cientos de bomberos que lucharon durante nueve horas contra el incendio que comenzó la tarde del lunes.

Las autoridades dijeron que Notre Dame, que data del siglo XII, estuvo en riesgo de calcinarse hasta los cimientos antes de que los equipos de emergencia evitaran que el fuego se extendiera a los campanarios.

Los bomberos también rescataron muchas de las importantes reliquias y obras de arte en el interior de la catedral.

“Hemos visto ante nuestros ojos las cosas correctas perfectamente organizadas en unos cuantos instantes, con responsabilidad, valentía, solidaridad y organización meticulosa”, dijo Macron. “Se evitó lo peor”, agregó.

Macron dijo que los bomberos recibirán una Medalla de Honor por su valentía y devoción.

Mientras se desarrollaba la ceremonia, los investigadores seguían investigando qué provocó el incendio. La enorme catedral, incluida la aguja que fue consumida por las llamas y colapsó, estaba en las fases iniciales de una larga restauración.

Hasta el momento, los investigadores creen que el incendio fue accidental e interrogan a empleados y trabajadores de la catedral sobre las renovaciones. Para el jueves, unas 40 personas habían sido interrogadas, según la fiscalía de París.

El edificio habría ardido hasta los cimientos en un “colapso de reacción en cadena” si los bomberos no hubieran actuado tan rápido como lo hicieron para combatir las llamas en todo el edificio, afirmó José Vaz de Matos, un experto en incendios que trabaja con el Ministerio francés de Cultura.

La primera alarma de incendios sonó a las 6:20 p.m., cuando se estaba celebrando una misa en la catedral, pero no se encontró la fuente del fuego. Una segunda alarma sonó a las 6:43 p.m. y entonces se localizó el fuego en el techo.

Macron quiere reconstruir la catedral en cinco años, a tiempo para los Juegos Olímpicos de Verano que acogerá París en 2024, pero los expertos han puesto en duda que el plazo sea realista, dada la enormidad del trabajo por hacer. Uno de ellos informó que la reconstrucción podría tomar fácilmente unos 15 años. Se han ofrecido casi $1,000 millones para la restauración del templo.

Las campanas de las catedrales de toda Francia sonaron el miércoles en un homenaje a Notre Dame y a los bomberos.