Nueva herramienta para evitar suspensión de servicio de AAA

El representante, José “Che” Pérez Cordero hizo hincapié el viernes, sobre la nueva herramienta con la que cuentan los abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para realizar algún trámite, antes que la agencia le suspenda el servicio de agua.

Pérez Cordero explicó que con la firma de la Ley 182, la AAA está obligada a notificar al abonado dos días antes de suspenderle el servicio de agua por falta de pago, a fin de garantizar el cumplimiento con la ley que busca que el cliente pueda en ese tiempo tramitar un plan de pago, reclamación, o el pago total de la deuda.

“El agua es un servicio esencial y con la ley que presenté nos aseguramos que los clientes tengan la oportunidad de evitar la suspensión del servicio y hacer alguna gestión. La Autoridad tiene que notificar al cliente 48 horas antes del corte, ya sea mediante mensaje de texto, correo electrónico, o llamada automática”, indicó el representante en comunicación escrita.

Añadió que la AAA está recabando a sus clientes que actualicen su información de contacto, correo electrónico y teléfonos, para que puedan recibir el aviso en el término establecido con la nueva ley.

“Si la persona no actualiza la información, no recibirá la notificación. Es un deber del consumidor pagar por el servicio recibido, pero si por diferentes razones no ha podido cumplir con los pagos y está cerca del periodo de suspensión del agua, ahora con esta nueva herramienta tiene la oportunidad de que cuando se le avise, pueda hacer algún arreglo a tiempo y evitar el corte”, expresó el legislador.

