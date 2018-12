Nueva nómina para patronos afectados por Irma y María

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó el lunes, el envío de una nueva nómina de 69.7 millones de dólares del beneficio para patronos afectados por los huracanes Irma y María en el 2017, que impactará a cerca de 2,400 comerciantes adicionales.

“Este beneficio le permite a nuestros empresarios recuperar los costos extraordinarios incurridos luego del paso de los huracanes, beneficiando a los que estuvieron comprometidos con sus empleados y con nuestra economía”, destacó el primer ejecutivo en comunicación escrita.

Los patronos que retuvieron a sus empleados luego del paso de los huracanes, pero no han gestionado la ayuda tienen hasta el próximo 31 de diciembre para solicitar el reembolso por los salarios que pagaron a pesar de la interrupción de sus operaciones.

La ley federal Disaster Tax Relief and Airport and Airway Extension Act of 2017 hizo extensivos a Puerto Rico los beneficios aprobados a nivel federal. Conforme a las disposiciones de la ley, el 4 de junio de 2018 el Departamento de Hacienda y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos formalizaron el ERTC Implementation Plan.

Desde junio, cuando comenzaron los desembolsos, se han pagado unos 369.7 millones de dólares a unos 15,000 patronos, principalmente pequeños y medianos comerciantes.

El beneficio es un pago en efectivo a la cuenta de banco de patronos, que pueden recibir hasta $1,920 por empleado elegible.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Hacienda, Teresita Fuentes, exhortó nuevamente a los comerciantes a orientarse sobre el beneficio que termina en diciembre.

“El periodo elegible para el beneficio comienza en la fecha en que el negocio quedó inoperante, luego del paso de los huracanes Irma o María y termina en la fecha en que el negocio reanuda sus operaciones significativas o el 31 de diciembre de 2017, lo primero que haya ocurrido. Con estos pagos, estamos reconociendo el gran gesto que asumieron estos patronos y alentándolos a que continúen aportando a nuestra economía”, explicó Fuentes.