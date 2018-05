NSYNC estrena estrella en el Paseo de la Fama

La esperada estrella de NSYNC, se une a las 2,636 estrellas del paseo, y está localizada cerca de los grupos Backstreet Boys, Boyz II Men, New Kids on the Block y New Edition. (Publicado hace 36 minutos)

Los fanáticos de una de las bandas juveniles más reconocidas volvieron a gozar este lunes cuando el grupo NSYNC recibió su propia estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

Justin Timberlake y sus compañeros de banda Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick fueron acompañados por los anfitriones Ellen DeGeneres y Carson Daly en una ceremonia para inaugurar la estrella que marca el éxito del grupo a nivel mundial.

La esquiva reacción de Zuleyka tras ser vista con su novio

Mira cómo la exMiss Universe respondió al ser cuestionada sobre con quien mantiene una relación desde hace meses y que la acompañó a la alfombra roja de los Premios Billboard en Las Vegas. (Publicado lunes 30 de abril de 2018)

"Ustedes son los mejores fans del mundo", dijo Timberlake dirigiéndose a los que llegaron a la ceremonia. "Para todos ustedes que vinieron de todas partes para estar aquí para compartir este momento con nosotros, muchas gracias, esto realmente significa el mundo para todos nosotros".

La esperada estrella, se une a las 2,636 estrellas del paseo, y está localizada cerca de los grupos Backstreet Boys, Boyz II Men, New Kids on the Block y New Edition.

"La otra cosa que necesito decir hoy (lunes) es algo que he intentado poner en palabras toda mi vida. Creciendo en Mississippi en una iglesia bautista del sur, en un pueblo donde todos conocen todo de ti, tenía un secreto: yo era gay", dijo Bass por lo que Fatone fingió su sorpresa, y dijo: "¡¿Qué?! ¡¿Eres gay?!"

"Sí", se rio Bass. "Y en ese momento pensé que nunca sería capaz de decirle a nadie... No quería poner en peligro las carreras de estos tipos aquí... No tenía la fuerza entonces, pero lo hago ahora. Muchas gracias”, dijo mientras la multitud aplaudió a Bass.

Sofía Castro sobre Diego Boneta: “Lo amo”

La hijastra de Enrique Peña Nieto tuvo una participación en la serie sobre Luis Miguel. (Publicado lunes 30 de abril de 2018)

NSYNC ha tenido cinco giras de conciertos a nivel nacional y vendió más de 70 millones de discos en todo el mundo, 30 millones en EEUU, convirtiéndose en la quinta banda de chicos más vendida de la historia.

Una docena de sus canciones formaron parte de diferentes listas de “Top 10” a nivel internacional, han rompido records mundiales y se han presentados en Juegos Olímpicos y en el Superbowl.

Otros sencillos memorables de NSYNC incluyen "Bye Bye Bye", "This I Promise You", "Girlfriend" y "It's Gonna Be Me".

Timberlake cerró la ceremonia con estas emotivas palabras: "Estos cuatro muchachos significan mucho para mí y somos realmente una familia y los recuerdos que tenemos y los tiempos que hemos compartido, y las familias que hemos construido a partir de eso, realmente no pienso que podría expresar en palabras lo mucho que los cuatro significan para mí. Solo en tiempos difíciles, en tiempos increíbles, en tiempos en los que íbamos '¡qué!' y simplemente los amo a todos ustedes”, dijo Timberlake antes de que sus colegas se unieran en un fuerte abrazo.