La Organización Pro Ambiente Sustentable (OPAS), entidad sin fines de lucro representante de la Foundation for Environmental Education (FEE) en Puerto Rico y administradora del programa “Blue Flag” o Bandera Azul en las playas, alertó el martes a los bañistas sobre la seguridad y el significado de las banderas ambientales izadas en las playas.

“En OPAS, es nuestra meta que todas las playas en Puerto Rico se conviertan en “Blue Flag” para promover la seguridad pública, salubrista, ambiental, y el desarrollo económico y turístico de la Isla. Hacemos un llamado a los municipios y hoteles a que se comuniquen con nosotros para dar comienzo a un plan de trabajo y asistirles en la obtención de este importante galardón internacional para el disfrute de toda la población”, expresó Ruz Deliz, directora de OPAS.

“Blue Flag” es una distinción operacional y ambiental reconocida y respetada a nivel internacional que se otorga a playas, marinas y embarcaciones turísticas comerciales que cumplen con estrictos criterios. El programa se instituyó en la Isla en el 2005 para crear conciencia sobre la sustentabilidad en nuestras playas, además de promover el desarrollo económico y turístico. Observar la “Bandera Azul” ondeando significa que la playa está en cumplimiento con los criterios y estándares establecidos dentro de cuatro categorías: Calidad de Agua, Seguridad y Servicios, Manejo Ambiental, y Educación e Información Ambiental. En Puerto Rico hay tres playas con este galardón: Puerto Nuevo en Vega Baja, El Escambrón en San Juan y Balneario de Carolina zona oeste.

Como parte del protocolo de “Blue Flag”, se requiere que la calidad de agua sea analizada al menos una vez al mes durante la temporada de verano para verificar los parámetros de Coliformes Fecales o E. Coli y Enterococos, con el objetivo de asegurar que las playas y su entorno estén aptas para el disfrute de los bañistas. El galardón se revisa anualmente y puede ser retirado si la playa está en incumplimiento y de ser el caso, se envía una notificación formal en la que se otorgan diez días para presentar un plan de manejo para resolverlo. Esta es la situación actual en las playas de El Escambrón y Puerto Nuevo.

Aparte y no relacionado al programa Blue Flag otorgado por OPAS a las playas en cumplimiento con los criterios requeridos a nivel internacional, la Junta de Calidad Ambiental, al amparo de la Ley Federal “Beaches Environmental Assesment and Coastal Health Act” de 2000, lidera el Programa de Monitoria de Playas y Notificación Pública en colaboración con los administradores de las playas. Dicho programa tiene el propósito de que los bañistas reduzcan el riesgo de desarrollar enfermedades cuando se exponen al contacto con el agua en una playa que esté bajo aviso de contaminación bacteriológica. El programa también utiliza un protocolo de banderas - color verde, amarillo y rojo - con significado similar a la representación de estos colores en un semáforo, para alertar a los bañistas sobre las condiciones del agua:

Bandera Verde: Condiciones apropiadas para nadar en áreas de bañistas. Supervisión de salvavidas disponible.

Bandera Amarilla: Precaución, puede existir algún peligro durante el baño o calidad de agua no adecuada para bañistas.

Bandera Roja: Condiciones de peligro, no se permiten bañistas por su propia seguridad. Oleaje fuerte, tormentas eléctricas, ausencia de salvavidas. No utilice la playa

Como parte del protocolo de OPAS, cuando se realiza el monitoreo de calidad de agua de Blue Flag y los análisis reflejan la presencia de bacterias en el agua, la entidad le informa al administrador de la playa para que, de acuerdo al protocolo de la JCA, levante la banderilla amarilla. Recomendaciones de OPAS para los bañistas:

Se recomienda a todos los bañistas que verifiquen el tablón de información ubicado en la playa para orientarse sobre las condiciones marítimas y de seguridad.

Visitar playas con la Bandera Azul o bandera verde.

No dejar huella en la playa: Recoger y disponer de la basura apropiadamente.

Evitar caminar descalzo.

Utilizar una toalla o silla sobre la arena para sentarse o acostarse.

A pesar de que somos amantes de los animales, debemos dejar a las mascotas en casa y pedimos cooperación a la población. Traer a las mascotas a la playa pone en riesgo la salud del público y de otras mascotas ya que cuando los animales defecan en la arena, los parásitos depositados pueden contagiar a humanos y otras mascotas, provocando enfermedades de la piel y otras enfermedades.

OPAS es una organización sin fines de lucro fundada en el 2005 con la misión de reunir iniciativas dirigidas a contribuir a un Puerto Rico sustentable y es la entidad representante en la Isla de la Foundation for Environmental Education (FEE). La FEE es la organización de educación ambiental sin fines de lucro más grande del mundo, creadora de los programas y certificaciones Blue Flag, Green Key, Eco-Schools, Young Reporters for the Environment y LEAF. La FEE es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés); y la Asociación Ambiental de Universidades y Colegios (EAUC, por sus siglas en inglés), entre otras.

