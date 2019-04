Inesperado final tras odisea de cerdita de terapia

Una mascota de terapia única, la cerdita llamada Barbie, desapareció el miércoles pero en un giro inesperado ella apareció y fue reunida con su dueña el domingo.

Barbie es conocida por participar en clases de yoga de una granja en Nuevo México donde es una cerdita de terapia.

Es un lugar donde las personas con discapacidades del desarrollo pueden vivir, aprender y crecer.

Su dueña dice que Barbie fue sacada de su patio la semana pasada. Durante el fin de semana, Barbie fue hallada cuando alguien escuchó algunos sonidos extraños, se asomó sobre la cerca de una casa abandonada y encontró a la cerda en el patio.

La mujer que encontró a Barbie dice que la recompensa que le ofreció su dueña no pudo haber llegado en mejor momento.

"Lo necesito, mi esposo me acaba de dejar y necesito mudarme. No tengo muebles. No tengo una forma de pagar un aptamenteo por mí misma, así que salió mi número. La salvé y me salvó...", dijo Erica Alderete.

La dueña de la cerdita, Sydney Forestal, afirmó que recuperar a Barbie "es como si yo volviera a ser un niño en Navidad. Está en su hogar y tenemos un final feliz, vamos a comer toda la sandía, incluso en el sofá, no me importa".