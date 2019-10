Entrega carta de renuncia el legislador Guillermo Miranda

Ya es oficial. El representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Guillermo Miranda entregó hoy su carta de renuncia, tras hacerse pública -durante la pasada semana- una llamada donde despidió a empleada por, negarse a "cooperar" con dos libretas de rifas políticas.

El PNP tendrá 60 días para llenar la vacante de Miranda.

La ahora exempleada en cuestión fue identificada como Ivette Sierra, según un vídeo publicado el pasado jueves por el rotativo El Nuevo Día.

En líos el representante Guillermo Miranda

Rivera Schatz dijo que la llamada con una exempleada es "inaceptable". (Publicado viernes 25 de octubre de 2019)

A continuación, lee la transcripción de la llamada:

Miranda:

-Usted dijo ‘todo’ el mundo iba a poner de su parte para el comité y para todo lo demás. Paco (ayudante de Miranda) me llama, me dice que tú no quieres poner de tu parte con la libreta. Y yo le dije a Paco que tomara decisiones y, si tenía que disponer que dispusiera.

Porque hay que seguir disciplina y hay que seguir la ley donde todos estamos aquí beneficiándonos de todo. Todos somos un equipo como yo mismo dije. Y parece que Paco tomó la decisión de que, si no vas a ser parte del equipo, pues entonces está afuera.

Sierra contestó:

-Me dejas sin trabajo, entonces. Así, de la nada.

Miranda:

-Te pregunto: ¿tú estás cooperando con la libreta?

Sierra:

-Con la libreta, no. No, porque… ¿tú sabes lo que hizo Adith? En horas laborable, me dio la libreta, y eso se supone que no se haga, yo le dije. Dije no. Entonces, era una libreta. Y ella me dijo ‘no, son dos. Son $40’. Y yo, ¿cómo que van a ser $40? Porque el mismo Guillermo en la oficina, en la comisión, nos dijo que, si acaso, a los empleados eran los últimos que iba a “tocar”.

Miranda:

-Yo no dije, nunca, ni una, ni dos ni tres ni cuatro. Yo dije que iba a ser lo menos posible. Ivy, no le voy a dar más vueltas a esto. Quiero que entiendas algo: Disciplina es disciplina. Si estás dentro, estás dentro y está con todo. Si no está con todo, pues no está.

Paco es jefe de la oficina. Como jefe de la oficina tiene que tomas decisiones. Quiero que entiendas que esto es cuestión de disciplina. Tenemos que amarrarnos todos. Vuelo y te digo: si estás dentro, estás dentro y es con todo. Si no está con todo, entonces tienes que estar fuera.

Por eso te digo y yo le di la potestad a él de tomar esas decisiones y de ser drástico. Ivy, esto es cuestión de disciplina. Si tú no estás en disciplina, llámalo y cuadra con él, pero aquí hay una disciplina que hay que seguir y tenemos que estar claros con eso.

Sierra:

- ¡Wow! Yo me he quedado sorprendida.

