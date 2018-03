Supuestos policías simulan trepar prototipo del muro

Más Videos (1 of 9)

Tres hombres vistiendo uniforme de policía fueron captados en video tomándose fotografías simulando que brincan el muro, y riéndose abiertamente.

Estas imágenes fueron grabadas horas después de la visita del presidente Donald Trump a los prototipos del muro fronterizo en Otay Mesa, y Telemundo 20 se las muestra en exclusiva.

Los oficiales de uniforme no se ha confirmado que sean de la policía de San Diego, pero según un vocero del departamento, "aparentan" ser agentes del cuerpo local de policía. Además, están justo al lado de un auto patrulla del departamento.

El video fue captado por una estudiante México-americana, Jaicel Ortega, que estaba en Tijuana como parte de un curso que está tomando en la universidad. Cuál fue su sorpresa al asomarse por encima del muro, como muchas personas en el lado de Tijuana estaban haciendo, al ver esta escena. “Yo no más los vi que me vieron y me bajé de la escalera”, dijo la joven.

El activista y director de la organización Ángeles de la Frontera Enrique Morones también estuvo en directo con Telemundo 20 para dar su opinión. “Sí es muy triste ver esto, el tema del muro es algo muy serio, el muro que ya cubre un tercio de la frontera y ha causado más de 11,000 muertes, entonces para nosotros es un tema muy triste del que no nos debemos estar burlando”.

Para Ortega, la autora del video, sintió “enojo, que se están burlando de algo tan serio que afecta la vida de más de 11 millones de migrantes en los Estados Unidos, pero también la vida de los millones que están al otro lado tratando de cruzar”.