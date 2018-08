Relacionan muertes de individuos a suplemento de hierbas

Al menos dos hombres de Chester County, Pensilvania, murieron recientemente tras ingerir un suplemento de hierbas legal, que a menudo se usa para tratar la adicción a los opiáceos y otros problemas médicos, dijo la oficina forense.

Se informó que Caleb Jonathan Sturgis, de West Bradford Township, falleció en junio por intoxicación aguda con mitragina después de consumir el suplemento botánico kratom. Mientras que Ryan Jones, de Caln Township, sucumbió en abril por la misma razón.

Ambas sobredosis parecen ser accidentales, de acuerdo con la Oficina del Forense de Chester County.

‘Mitragyna speciosa’, comúnmente conocida como kratom, es una planta que crece naturalmente en Tailandia, Malasia, Indonesia y Papua Nueva Guinea, según la FDA.

No hay usos aprobados por la FDA para kratom, y la agencia ha recibido informes sobre su seguridad. “Dada la crisis de adicción a los opiáceos, parecería absurdo que un opioide sea legal para su uso en los Estados Unidos y se pueda comprar en tiendas de té, tiendas de conveniencia, Internet y, sí, incluso en máquinas expendedoras", Scott Gottlieb, comisionado de la FDA. , MD, expresó mediante un comunicado. "Sin embargo, el kratom no es el opioide promedio".

Gottlieb dijo que la Drug Enforcement Agency trató de prohibir la hierba en 2016, pero abandonó su intento luego de las protestas públicas de los usuarios y de 51 congresistas en todo el país y en el ala política. Algunos de sus partidarios argumentaron que podría ser una alternativa a las drogas como OxyContin.

Jon Wilt vende kratom en su tienda de West Rogue, Pensilvania, y le dijo a nuestra cadena hermana NBC10 que constantemente escucha historias de éxito sobre kratom de clientes que lo toman por varias razones, que incluyen alivio del dolor, migrañas y problemas con el enfoque.

"Lo tomo para aliviar el dolor, pero no me pone muy mal", le dijo a NBC10 un cliente que no quiso ser identificado.

De acuerdo con Wilt, sin embargo, la razón más grande que sus clientes normalmente le dan es porque creen que el kratom es más seguro que los opiáceos que un médico podría recetarle para su dolor.

"Es una gran oportunidad para dejar los opiáceos", dijo Wilt. "Eso es lo más importante con kratom".

En un memorando de febrero, la FDA insistió en que no hay evidencia de que esas ventajas existan para kratom y advierten que puede ser peligroso. Los funcionarios de la FDA dijeron que es adictivo, que no es una mejor alternativa a los opiáceos recetados, que no debe usarse y definitivamente no debe mezclarse con otras drogas.

El Dr. Jason Wallach, que enseña ciencias farmacéuticas en lUniversity of the Sciences, cree que deberían realizarse más ensayos clínicos en kratom antes de tomar una decisión sobre su legalidad. "Es más seguro que muchas alternativas", dijo el Dr. Wallach.

Wallach también dijo que debe haber una mejor supervisión de los productos de kratom que ingresan al país sin regulación. "No siempre sabes lo que obtienes", dijo. "Ha habido incidentes donde el kratom ha sido adulterado con opioides sintéticos".

Kratom está disponible sin receta en muchas partes del país. Sin embargo, su uso está prohibido en Alabama, Arkansas, Indiana, Rhode Island, Tennessee, Vermont, Washington, D.C., Wisconsin y Louisiana. Es legal en Pensilvania y Delaware, mientras que hay legislación pendiente en Nueva Jersey.