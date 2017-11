Once escuelas más iniciarán clases este lunes

Unas 11 escuelas más iniciarán las clases el lunes 27 de noviembre, para un total de 1,052 planteles que operan tras el paso del huracán María, informó el domingo la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher.

“El pasado miércoles se anunciaron 45 escuelas a las que hoy se les unen 11 más. En total, mañana habrá reabiertas 1,052 escuelas, luego del paso del huracán María”, indicó Keleher en declaraciones escritas.

El Departamento de Educación recordó que:

*El horario para personal docente, no docente y estudiantes que no tengan servicio de energía eléctrica será de 7:30 a.m. a 12:30 p.m.

*Habrá maestras y/o maestros ofreciendo ejercicios educativos hasta las 3 p.m. para los padres, madres y encargados que no puedan recoger a los estudiantes a las 12:30 p.m.

*Al día siguiente que les llegue el servicio de energía eléctrica el horario comenzará el regular, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

* Los planteles que ya tengan servicio de energía eléctrica tendrán horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.