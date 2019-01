La comisionada del Negociado de Ciencias Forenses, Beatriz Zayas, anunció este lunes que ordenó una investigación sobre el manejo de cuerpos en la sala de autopsias, luego de que circularan imágenes de los cadáveres en el piso.

“Las imágenes que han circulado por distintas redes sociales y medios de comunicación en donde se aprecian cuerpos en el suelo de una sala de autopsia, que se aduce es la sala de patología forense del Negociado de Ciencias Forenses, no representan la política ni el proceder aceptable bajo mi administración. No respaldo, ni hay espacio para justificar tal acto. Dada las circunstancias, he requerido una investigación sobre el manejo de los cuerpos en la sala de autopsias para confirmar o descartar cualquier acto indebido", manifestó Zayas en declaraciones escritas.

