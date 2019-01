¿Osadía? Así acaba presunto “robo” en estación policial

Más Videos (1 of 9)

La policía de una ciudad de Oregon reveló el video que muestra a un sospechoso que fue captado cuando intentaba llevarse una bicicleta estacionada en la puerta de la estación de policía.

Durante unos 30 segundos, el hombre intenta cortar el seguro de la bicicleta antes de que un oficial salió y lo enfrentó con una pistola de descargas eléctricas.

La policía de Gladstone arrestó al hombre, identificado como Adam Valle.

El video fue compartido en las redes sociales con un mensaje que decía:"¡Sospechoso arrestado por intentar robar una bicicleta...del departamento de policía!".

En un comentario cuya veracidad no ha podido ser confirmada por Telemundo, un usuario de Facebook relata que presuntamente el hombre sí sería el dueño de la bicicleta en cuestión que habría sido robada días antes. Pero que tras no poder demostrar la propiedad de la misma, no le fue devuelta por las autoridades. Sin embargo, según el comentario, el sujeto decidió volver y tomarla de la forma en la que se ve en el video.

“Al amparo de la noche, este hombre de familia, por lo demás, inocente, fue silenciosamente a recuperar sus propiedades ilegalmente confiscadas. Solo para ser arrestado violentamente por el mismo oficial que había ignorado su reclamo de antemano. De todos modos esa es la historia, por lo que decidí hacerla pública”, dice el usuario Levi Williams, una versión que no confirmada por las autoridades.