Una joven madre contó el jueves cómo se convirtió en la más reciente conductora de Uber que es víctima de un robo de auto a mano armada (“carjacking”) en hechos ocurridos en Canóvanas.

“No (volveré a hacer Uber). Definitivamente no. Yo tenía Uber como único trabajo. Fui gerente general en un restaurante por ocho años. Se me estaba haciendo muy difícil poder llevar mi nene en la escuela porque estoy sola y opté por dejar el trabajo y hacer Uber para tener un horario más flexible. Definitivamente no lo voy a poder seguir haciendo”, dijo Rivera en entrevista radial (WKAQ).

La mujer alegó que cerca de las 12:20 de la madrugada llevó a una pasajera hasta el área de un restaurante de comida rápida en Carolina. Entonces le surgió un viaje solicitado por una pareja joven hacia el área de la Escuela Pedro Albizu Campos en el barrio San Isidro de Canóvanas.

“Comienzo el viaje. En todo el camino no hablaron ni nada. Cuando llego a la escuela, veo que el área era bien oscura. Me está extraño, detengo el carro y le pregunto. La muchacha me dice que sí (que esa era la dirección) y ahí el muchacho me puso una pistola en la cabeza y me dice que me baje del auto”, relató.

Indicó que se bajó del auto, una Kia Soul roja de 2017 tablilla IVG 744 y que el malhechor entonces se movió a la parte frontal. La perjudicada pidió su celular para poder comunicarse, pero en primera instancia se negaron a dárselo pero luego se lo entregaron.

“Me entrega el celular, vira en U y se fue”, dijo al confirmar que la pareja le robó la guagua.

En las pasadas semanas se han reportado varios casos de conductores de Uber víctima de “carjacking”, incluyendo el de un conductor del servicio Uber Eats que fue asesinado en Santurce.

