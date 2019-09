En la tercera temporada de Exatlón EEUU, el Team Famosos ha demostrado ser mejor equipo. Nuevamente se libraron del duelo de eliminación, lo que provocó la salida de un participante del Team Contendientes.

Esta vez, Javier Lucero tuvo que decir adiós tras caer frente a Jay Flores en seis intensas vueltas (2-4).

“Exaltón me cambió. No pensé que fuera así. En la televisión se ve muy diferente, y de verdad hacer los circuitos me encantó. Me fascinó los tiros. Cada día me levantaba con ánimos y ansioso. Amo Exatlón.”, dijo Javier al despedirse.

A la fecha de hoy, el Team Contendientes ha perdido a cuatro miembros mientras el Team Famosos sólo uno.

