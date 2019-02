PFEI no irá en alzada contra Wanda Vázquez

Más Videos (1 of 9)

OPEI no irá en alzada contra Wanda Vázquez

Los Fiscales Especiales Independientes (FEI), Ramón Mendoza Rosario, Iris Meléndez Vega y Guillermo Garau Diaz, determinaron el viernes que no acudirán en alzada de la vista de Regla 6, en el caso de la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

Según se informó, los Fiscales Especiales Independientes tomaron en consideración las circunstancias externas que rodean el caso, cómo se sirve mejor el interés público, la solvencia e integridad de las instituciones de justicia, así coma el bienestar del Pueblo de Puerto Rico.

“Aunque fundamentada en prueba y testigos de reputación comprobada, pesa más en estos momentos proteger la integridad y fortaleza de las instituciones de justicia que seguir dirimiendo estos cargos”, afirmaron los fiscales en comunicación escrita.

Concluidos los procedimientos en esta etapa, los FEI presentaron su informe final al Panel.

Habla la abogada boricua que defiende a Joaquín "El Chapo" Guzmán

El hablar español fue clave para trabajar directamente el caso. (Publicado hace 4 horas)

La jueza Superior, Yazdel Ramos Colón encontró no causa para arresto el viernes, 12 de diciembre de 2018 contra la entonces,relevada secretaria de Justicia, Vázquez Garced.

“El Tribunal ha evaluado la prueba, en relación a la denuncia que se ha presentado, por el delito del Artículo 4 de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, de hechos cometidos en San Juan de Puerto Rico, allá para el mes de abril y mayo del año 2018, el Tribunal está haciendo una determinación de No Causa. En relación al Artículo 4 B de hechos ocurridos para diciembre del 2017 a abril de 2018, este Tribunal está haciendo una determinación de No Causa. En relación al Artículo 2.52, Aprovechamiento Ilícito de trabajos a servicios públicos, cometido entre los meses de diciembre a abril de 2018 se determina No Causa”, dijo la jueza en su determinación.

“Se advierte al FEI que si no están satisfechos con esta determinación pueden hacer solicitar una Vista en Regla 6 en alzada”, añadió.

Contra Vázquez Garced, se presentaron dos cargos por supuesta violación a la Ley de Ética, Artículo 4.2 B y un cargo por uso indebido de su cargo, tipificado en el Código Penal, Artículo 2.52.

Trascendió que, una carta que supuestamente, Vázquez Garced escribió a algún funcionario del gobierno Federal en la cual solicitaba que investigaran a personas que se querellaron en su contra, es uno de los documentos presentados ante el Tribunal Superior de San Juan por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

"Referido de la imputada a las autoridades federales para que investiguen a las personas que tramitaron la querella en su contra" dijo el fei Garau al detallar los 11 documentos jurisdiccionales en como parte de expediente del caso.

El FEI Ramón Mendoza explicó que el total de las declaraciones juradas fueron a fiscales, funcionarios de La Fortaleza, la esposa del imputado Tyrone Torres Betancourt y la madre de éste.

"Es una carta a las autoridades federales está dirigida a una autoridad en particular. No voy a entrar en los detalles, pero la carta tiene una fecha en particular", dijo Mendoza.

Mira aquí nuestra programación en vivo.