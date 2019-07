El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el licenciado Denis Márquez Lebrón presentó en la mañana del lunes, la Resolución de la Cámara número 1465 con el fin de iniciar el proceso de residenciamiento que dispone la Constitución acompañado del Pliego Acusatorio que contiene la lista los delitos que se le imputan al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares.

"Evidenciadas las asquerosas acciones del gobernador y su grupo de cómplices en el Telegram PNP, no cabe duda de que Ricardo Rosselló debe desaparecer del gobierno de Puerto Rico en respuesta al reclamo del país. Debe renunciar porque no merece estar un día más en Fortaleza. En su defecto, como a todas luces y sin criterio propio ha elegido atornillarse en su puesto, la Cámara de Representantes de Puerto Rico tiene la obligación constitucional, política y moral de iniciar un proceso de residenciamiento para expulsarlo o provocar su renuncia inmediata", dijo en declaraciones escritas el representante quien indicó que la Resolución también ordena la creación de una Comisión Especial para comenzar dicho proceso.

"El presidente de la Cámara tuvo la oportunidad en el día de ayer de unirse al reclamo general del país urgiendo la salida del gobernador de su puesto. El presidente le dio la espalda al pueblo y escogió estar del lado de Ricardo Rosselló y del PNP al descartar iniciar un proceso de residenciamiento. Hoy se le acabó la excusa a quienes argumentan para dilatar la salida del gobernador, el que necesitan tiempo para evaluar los actos del gobernador", manifestó Márquez.

"El presidente de la Cámara ofreció como excusa el no tener ante sí un pliego acusatorio y además indicó que le daría tiempo al gobernador. La constitución no le da la facultad a los presidentes de los cuerpos de conceder términos a los gobernadores para comenzar el residenciamiento. Los requisitos son la existencia de delitos y aquí ciertamente los hay. Ahora que tendrá ante sí el pliego no debe haber excusa para más dilaciones", añadió el portavoz del PIP.

Rosselló asegura “no hubo comisión de delito” por contenido del chat

En medio de la crisis política, el Gobernador se presentó este lunes a una emisora local. (Publicado hace 5 horas)

"Cabe destacar que para iniciar el proceso de residenciamiento no se necesitan las dos terceras partes de los votos del cuerpo. Dicho requisito es para que, luego de evaluado el Pliego Acusatorio, 'determinar si hay causa' para que el Senado comience el juicio. No hay que esperar por investigación alguna por parte de otra agencia. Mucho menos cuando se trataría de esperar por la desacreditada Secretaria de Justicia, quien no será imparcial en su juicio habiendo adelantado que 'errar es de humanos', lo que denota un ánimo prevenido en cuanto este asunto", puntualizó el portavoz cameral del PIP.

Entre los delitos imputados se encuentran: malversación de fondos públicos, recopilación ilegal de información personal, conspiración, amenazas, discriminaciones ilegales, incitación a la violencia, enriquecimiento ilícito, intervención indebida en las operaciones gubernamentales, influencia indebida, entre otros.

Sección especial: Crisis en el gobierno de Rosselló.