Pacientes de diálisis siguen sin servicios en Vieques

El presidente de la Comisión cameral de Salud, Juan Oscar Morales dijo este jueves que la situación de los pacientes de diálisis en Vieques ha provocado especial atención toda vez que la unidad de diálisis que ubicaba en la Isla Municipio cesó operaciones debido al cierre del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) Susana Centeno, tras el paso de María.

“Al día de hoy, ocho pacientes tienen que continuar viajando tres veces a la semana a la Isla Grande para recibir su tratamiento. Actualmente el Consejo Renal sufraga la totalidad de los viajes de estos pacientes, los alimentos que consumen mientras reciben el tratamiento; así como el servicio del paramédico que los acompaña en su viaje. Los fondos los obtienen de una propuesta de Unidos por Puerto Rico, pero la misma tiene una duración de solo seis meses, y han transcurrido cinco”, expresó el representante.

Añadió que posterior al huracán María y en meses recientes, “lamentablemente han fallecido cuatro de los pacientes de Vieques que se dializan”. Recordó que el Departamento de Salud adquirió una unidad móvil para brindar servicios de diálisis o hemodiálisis a estos pacientes, y la agencia ha notificado que todavía está en proceso.

Dijo que es imprescindible que los viequenses cuenten con una unidad permanente en la isla que le brinden los servicios a los pacientes renales. A raíz de las complicaciones surgidas con la unidad móvil, surgió información de que se había identificado un lugar para establecer el centro de diálisis. Según información brindada al respecto, el pasado 17 de julio recibieron el diseño de la Unidad que se contempla establecer en el edificio donde ubica el Centro de Servicios Integrados. El Departamento de Salud se encuentra trabajando con la propuesta y la identificación del presupuesto para llevar a cabo el Proyecto.

Las declaraciones de Morales se dieron durante la conferencia de prensa junto a la directora del Consejo Renal de Puerto Rico, Angela Díaz, el director de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Jorge Matta, directivos de entidades médicas y otros funcionarios, en la que dieron a conocer el Plan de Acción final para Pacientes de Diálisis en Periodo de Emergencia, el cual establece un protocolo para atender a los pacientes de diálisis luego del paso de un evento atmosférico,

“Esta es una gran iniciativa que nos provee con otra herramienta adicional para prepararnos en la eventualidad de que nos azote otro fenómeno atmosférico como Irma o María. Este protocolo asegura que los pacientes de diálisis tendrán continuidad en sus terapias. Reconozco la labor del presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, en desarrollar este novel proyecto que será de mucha relevancia para nuestro pueblo. No me cabe la menor duda que otras jurisdicciones emularán este concepto. Nuevamente, esta Cámara de Representantes busca alternativas reales y viables para mejorar los servicios al pueblo”, expresó el presidente Cameral en declaraciones escritas.

El presidente de la Comisión de Salud, recordó que después del embate de los huracanes Irma y María, los pacientes renales enfrentaron dificultades para recibir la diálisis, ocasionando que muchos salieran de Puerto Rico a buscar los servicios, otros recibieron a medias su tratamiento lo que ocasionó su salud se deteriorara, y se reportaron muertes de personas por falta del tratamiento.

“Hoy presentamos el plan final, coordinado con agencias gubernamentales, entidades médicas, hospitales, para que el Estado cuente con una guia para atender pacientes que reciben diálisis . Hemos dejado establecido que los centros de diálisis estarán en el mismo nivel de prioridad que los hospitales en los planes de respuesta en una emergencia para que puedan recibir el agua y el diésel necesario para que puedan funcionar sus equipos y generadores eléctricos. Esto es vital para que los equipos médicos funcionen y puedan dar el tratamiento de la diálisis a los pacientes”, sostuvo Morales.

Mencionó que otro paso contenido en el plan, es que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados creó el ‘Formulario Clientes Críticos’ para que todos los hospitales, centros renales, organizaciones que ofrecen servicios a estos pacientes, por municipio o región, sometan la información necesaria para asistirlos con la cantidad del agua que necesitan en una emergencia, y puedan continuar ofreciendo los tratamientos. Ya la mayoría de los centros completó el formulario con la información requerida.

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) proveyó un listado identificando las Oficinas Técnicas que les corresponde trabajar de manera prioritaria la energización de los centros de diálisis por región, después del paso de un evento atmosférico.

El Departamento de Educación bajo su Programa de Alimentos sometió el menú que se ofrecerá a los pacientes de diálisis que lleguen a los refugios, ya que por indicación médica no pueden consumir ciertos tipos de alimentos. “Antes, no existía, ni se ofrecía el menú establecido por indicación médica a estos pacientes, algo que incide directamente con su condición”, dijo Morales.

El plan de acción contiene otras recomendaciones o guías para evitar muertes de pacientes renales por falta del tratamiento de la diálisis en una emergencia. También incluye anejos con información relevante de los centros que ofrecen los servicios y la cantidad de pacientes de diálisis por municipio.

Como consecuencia de los huracanes Irma y María, la directora ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico, Angela Díaz, dijo que más de 600 pacientes de diálisis se relocalizaron en Estados Unidos para poder seguir recibiendo sus tratamientos. Florida fue el estado que más pacientes recibió. La población renal en Puerto Rico alcanza los 6,095 pacientes de diálisis.