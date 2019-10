Padre Willie confirma que advirtió sobre guerra entre residenciales

Un mensaje compartido por medio de las redes sociales ha detonado la preocupación de vecinos de Río Piedras, luego de que alegadamente se desatara una guerra entre varios residenciales de la zona.

A pesar de que mensajes como este han recorrido las redes anteriormente y no ha pasado a mayores, la preocupación está latente tras la más reciente masacre suscitada en el Residencial Ernesto Ramos Antonini, y los eventos sangrientos que le han seguido.

Otro factor que ha dado a entender que se puede tratar de una amenaza legítima, es la confirmación que hizo el Monseñor Wilfredo Peña Moredo, mejor conocido como Padre Willie. Fue durante un retiro, el párroco de la Iglesia San Bernardina en el área de Campo Rico, comunicó que una feligrés compartió con él la alerta de que se iniciaría este domingo una guerra entre los residenciales Berwind y Monte Hatillo.

Telenoticias entrevistó a Padre Willie y este sostuvo que era su responsabilidad alertar a sus feligreses en caso de que la advertencia se cumpliera. Además, realizó un recorrido por los residenciales mencionados y estos no cuenta, al momento, con seguridad adicional, más allá del plan establecido para las inmediaciones del Residencial Ramos Antonini.

Por su parte, el comisionado de la Policía, Henry Escalera reaccionó a la alerta asegurando que el Negociado ha tomado medidas para velar por la seguridad de los residentes y transeúntes de la zona.

"Durante los pasados días ha circulado a través de las distintas plataformas sociales un mensaje alertando a no transitar entre varios residenciales del área metropolitana y la zona Norte de Puerto Rico. En el Negociado de la Policía atendemos toda amenaza o preocupación de este tipo con la responsabilidad y urgencia que amerita. Hemos tomado todas las precauciones necesarias para velar por la seguridad de los residentes y personas que transitan por los lugares que se mencionan en las publicaciones. Nuestro personal se mantiene realizando la vigilancia establecida y las distintas estrategias contenidas en los planes de trabajo. En este momento no podemos confirmar la veracidad del mensaje difundido. Sin embargo, estamos en la obligación de no ignorarlos y trabajar la situación diligentemente", indicó por escrito.

Hizo además un llamado a "mantener la calma y a que cada ciudadano se sienta en la libertad de comunicarse con nosotros si conoce información sobre este tema que, ciertamente siembra preocupación y ansiedad entre los ciudadanos. Cualquier confidencia sobre este particular o la comisión de cualquier delito puede ofrecerse llamando al (787) 343-2020", concluyó.

