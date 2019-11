Habla familia de inmigrante hispano arrestado por ICE

Más Videos (1 of 9)

La familia del padre hispano arrestado por agentes de ICE cuando llevaba a sus hijos a la escuela en Fresno dijo estar devastada y esperan que "se haga justicia" por las supuestas "violaciones" que hubo en su detención.

Hugo Hernández, de origen mexicano, fue detenido el martes cuando iba camino a la escuela con sus hijos menores de edad, quienes grabaron el momento de la detención en su celular. "Bájese del auto o descargamos una pistola taser", se oye gritar a uno de los agentes de ICE en la grabación.

Los dos hijos les suplicaban a los agentes de inmigración entre llanto y gritos que no se llevaran a su padre.

“Sentí que todo se me vino abajo, no tenía ni cinco minutos que se fue cuando me llama que lo habían parado”, dijo Guadalupe Hernández a Telemundo Fresno sobre la detención de su esposo.

“Mi hijo de 16 años se la pasa acostado llorando, él quiere ver a su papá, ¿cómo es posible que le hicieron eso?”, dijo. "Sentí una amenaza hacia mis hijos, ¿por qué les meten más susto a mis hijos cuando yo ya iba en camino?", agregó.

Hernández se encuentra en el Centro de Detención de Mesa Verde, en Bakersfield, a la espera de una posible libertad bajo fianza.

La abogada de inmigración Linda Barreto, quien representa a Hernández, dijo que el video "evidencia la violación de los derechos constitucionales del inmigrante hispano".

"Si ven el video con detalle, lo sacaron a fuerza sin su consentimiento y eso parecen ser derechos que fueron violados", aseguró Barreto.

La detención de Hernández también dejó a su familia sin un importante soporte económico y con un futuro incierto.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no se ha pronunciado sobre este caso.