Un exempleado del municipio de Adjuntas, Jorge Malavé Ramos, no supera el dolor de haber perdido a su hijo, Isaías, de cuatro meses de nacido, tras el paso del huracán María y reclama su bebé sea incluido en la cifra oficial de muertes tras el fenómeno.

Aunque el bebé fue prematuro, ya se encontraba en franca mejoría en el Hospital San Lucas de Ponce, afirmó el padre.

Malavé Ramos no titubeó al señalar que el hospital se quedó sin servicios de electricidad por varias semanas, lo que provocó la muerte de su vástago, quien no aparece en la lista oficial de muertos.

El gobierno mantiene la cifra de muertes en 64, pese a que hace varias semanas el gobernador Ricardo Rosselló ordenó una investigación al secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.

“Estaba mejorando muchísimo. Lo que pasó fue a consecuencia del mal tiempo. Él cogió una bacteria por la falta de electricidad y no fue el único”, sostuvo.

El caso de Bethzaida Vázquez es similar, aunque ella se fue de Puerto Rico al poco tiempo de perder a su hijo Nathan, quien murió en el hospital el 4 de octubre.

Vázquez explicó que su hijo no fue incluido en la lista oficial de muertos porque se negó a que le realizaran una autopsia. Pero reclama debe ser incluido.

Narró que luego que pasó el huracán María, el 20 de septiembre, el Hospital San Lucas de Ponce permaneció sin electricidad hasta el 3 de octubre, cuando comenzó a operar el generador.

“Mi bebé ya había salido del ventilador y todo. Después del huracán, la planta llegó el día 3, pero ya era tarde. La primera semana después del huracán los generadores no funcionaban. Mi bebé no fue el único. El bebé que estaba al lado del mío murió nueve días después”, afirmó.

Ese bebé era el de Malavé Ramos y Lercys Torres a quienes les escribió un mensaje en su muro de Facebook.

“Me parte el alma saber que tu Isaías también partiste fueron 2 mese 8 días viéndote al ladito de mi bebé crecer y recuperarte al igual que mi Nathan pero tuvo que venir ese huracán a arrancarnos lo más que se ama un hijo”, escribió.

De acuerdo con Vázquez, la administración del Hospital San Lucas no le ha querido entregar el expediente médico de su hijo.

Para Vázquez, quien se mudó a Indiana con su madre, la muerte de su hijo y la de Isaías se pudieron haber evitado si el hospital hubiese trasladado a los recién nacidos para otro hospital que sí tuviera generadores funcionando.

Otro caso en la misma institución hospitalaria fue el de una octogenaria que murió en el área de intensivo dos días después del ciclón.

Su nieto, Flavio Rodríguez, dijo que a su abuela ingresó por una caída y aparente fractura de cadera y que la mantenían fría con bolsas de hielo debajo de las coyunturas de brazos y piernas.

"El hospital no tenía luz ni tan siquiera para esa área de intensivo que es tan delicada", sostuvo.

Precisamente, el Gobernador pidió a Pesquera que haga una investigación con los hospitales y los médicos para corroborar que la cifra de muertos sea la correcta.

La investigación fue solicitada luego que diferentes medios como el Centro de Periodismo Investigativo, CNN y The New York Times, entre otros, reportaron que la cifra de muertos supera los 500. El hospital San Lucas de Ponce no emitió comentarios.

