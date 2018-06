Pandilla pide perdón por asesinar a víctima inocente

NUEVA YORK – El adolescente dominicano Lesandro Guzmán Feliz Jr., de 15 años, soñaba con algún día formar parte de las filas del Departamento de Policía de Nueva York; sin embargo, sus anhelos y su vida fueron cegados a punta de cuchillo y machete por una pandilla de El Bronx.

Según familiares de Lesandro, los miembros de la pandilla detrás del horrendo asesinato han pedido perdón y habría admitido que atacaron al menor por error.

La madre de Lesandro dijo el viernes a Telemundo 47 que su hijo había sido confundido con otra persona y defendió su inocencia.

Un familiar de Lesandro reveló que recibió varios mensajes de texto, en el que presuntamente la pandilla admitió “Tener a la persona equivocada”.

Madre dominicana clama justicia para su hijo asesinado

El jovencito de 15 años fue apuñalado con un machete por varios sospechosos. La familia asegura que, según rumores, el adolescente fue confundido por los maleantes.

Los mensajes habrían sido enviados a la hermana de la víctima inocente, quien lo describió como un “jovencito de casa”.

Según Leandra Feliz, la madre de Lesandro, el asesinato a punta de cuchillo y machete estaría relacionado con un video sexual que circula en redes sociales. En la grabación se observa a un adolescente cantando rap, a la vez que otro tiene relaciones sexuales con una joven con el rostro cubierto con una camisa.

Adolecente acuchillado luchó por su vida hasta el final

El jovencito corrió desangrándose a un hospital del área, pero no logró sobrevivir.

La familia cree que los mensajes de texto presuntamente enviados por la pandilla no identificada buscan limpiar el nombre del jovencito.

Pero el aparente remordimiento de la pandilla no apaciguó la indignación de los residentes de El Bronx y de la familia de Lesandro. El clamor de justicia incluso se ha esparcido como pólvora en redes sociales con el hashtag #JusticiaParaJunior.

CC Sabathia, jugador de los Yankees, escribió en Twitter “Me duele cada vez que veo una historia como esta en las noticias. Soy padre de cuatro y no puedo imaginar perder a uno de mis hijos. La violencia y el odio necesitan parar. Hay muchos otros problemas ocurriendo en este mundo. #JusticiaParaJunior”.

The New York State Chaplain Task Force escribió en cuenta de Facebook: “Descorazonador. Estas pandillas no tienen lugar en nuestra sociedad. Inhumanos no tienen lugar en nuestra sociedad. #JusticiaParaJunior”.

El adolescente, conocido por sus amigos como Junior, formó parte del programa Law Enforcement Explorers del NYPD, que brinda a los jóvenes de toda la ciudad la oportunidad de acercarse al ejercicio de campo de la uniformada, confirmó la policía.

La familia dijo que el velatorio de Lesandro se realizará en la Funeraria Ortiz en Southern Boulevard en El Bronx de 3:00 p.m. a 9:00 p.m. este lunes y martes. El funeral se realizará el miércoles.



La policía dijo que trabaja las 24 horas para dar con los sospechosos de asesinar al adolescente.