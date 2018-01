Pánico en Hawái por falsa alerta sobre ataque con misil

HONOLULU - Una falsa alerta electrónica que advirtió sobre un misil balístico dirigido a Hawái creó pánico entre los residentes del territorio el sábado, y varias personas abandonaron sus automóviles en una carretera y se preparaban para huir de sus hogares, hasta que los funcionarios informaron que había sido un error.

Se desconoce qué fue exactamente lo que ocurrió. El presidente de la Cámara de Representantes de Hawái, Scott Saiki, dijo que alguien presionó el botón equivocado, mientras que la Casa Blanca indicó que el episodio había sido “simplemente un ejercicio estatal”.

Sin embargo, por casi 40 minutos pareció que el mundo se iba a acabar en Hawái, una isla paradisiaca de antemano nerviosa por la amenaza de los misiles nucleares de Corea del Norte.

El alerta, que fue enviado a celulares poco después de las 8:10 de la mañana, decía en mayúsculas: “AMENAZA DE MISIL BALÍSTICO DIRIGIDO A HAWÁI. BUSQUE REFUGIO INMEDIATAMENTE. ESTO NO ES UN SIMULACRO”.

El gobernador de Hawái, David Ige, ofreció disculpas por el “dolor y la confusión” causados por la falsa alerta.

En una conciliatoria conferencia de prensa el sábado, Ige prometió revisar el sistema de pruebas a fin de garantizar que tal error no se repita.

En una de las principales carreteras al norte de Honolulu, los conductores abandonaron sus vehículos y corrieron hacia un túnel cercano, reportó el diario Honolulu Star-Advertiser. Los trabajadores en un club de golf se amontonaron en una cocina temiendo lo peor.

El golfista profesional Colt Knost, que se hospeda en un hotel de la playa Waikiki durante un evento de la PGA, aseveró que “todos estaban en pánico” en el vestíbulo.

“Todos estaban corriendo y decían ’¿Qué hacemos?”, declaró Knost.

Richard Ing, un abogado de Honolulu, trabajaba en proyecto de construcción en su casa cuando su esposa le avisó sobre el alerta. Tanto ella como sus hijos se prepararon para evacuar mientras él intentaba saber qué era lo que estaba pasando.

Por su parte, Cherese Carlson, que estaba en Honolulu para una clase y lejos de sus hijos, dijo que los llamó para asegurarse de que estaban dentro de su casa tras recibir el alerta.

“Pensé ‘Oh Dios mío, este es el fin. Algo malo está por suceder y podría morir’”, expresó.

La Agencia de Manejo de Emergencia de Hawái tuiteó que no había ninguna amenaza 10 minutos después de la primera alerta, pero las personas que no forman parte de Twitter no podían ver dicha publicación. Una alerta corregida que informó sobre la “falsa alerta” no llegó a los teléfonos sino hasta 38 minutos después, de acuerdo con la hora que aparecía en las imágenes que las personas compartieron en sus redes sociales.

El incidente provocó que las agencias de Defensa, incluido el Pentágono y el Comando del Pacífico de Estados Unidos, emitieran el mismo comunicado sobre que no habían “detectado ningún misil balístico que amenazara a Hawái”.