Paquetes bomba cobran al menos dos vidas en Austin

TEXAS - La policía está respondiendo a otra explosión en Austin, que en esta ocasión hirió gravemente a una anciana, horas después de que un paquete bomba mató a un adolescente e hirió a una mujer en otra parte de la ciudad. Esta se ha convertido en la tercera explosión similar en 10 días en la capital de Texas.



El EMS del condado de Austin-Travis tuiteó que una segunda explosión ocurrida el lunes en el sureste de Austin lesionó a una mujer hispana de 75 años, que ha sido hospitalizada con lesiones potencialmente mortales. Una segunda mujer fue hospitalizada con un problema médico no relacionado.

Explosión de paquete deja un muerto y un herido

Fue en una vivienda en Austin Texas, donde investigaban otro paquete similar. (Publicado hace 5 horas)

La policía local confirmó que las tres explosiones - todas ocurridas en diferentes partes del este de la ciudad - fueron causadas por paquetes bomba que aparecieron frente a las casas de las víctimas.

El gobernador Greg Abbott ofreció una recompensa de $15,000 por información que ayude a identificar y localizar a posibles responsables de las explosiones. Pidió llamar al 1-800-252-8477 para hacer una denuncia.



La primera explosión de este lunes dejó a un adolescente un muerto y una mujer herida.

Según reportaron las autoridades, el hecho ocurrió en la madrugada y la policía se encuentra en el lugar, realizando la investigación correspondiente.

Al parecer, habría otro paquete en la casa, similar al que habría causado la explosión.

El 2 de marzo se registró la primera de las tres explosiones, la cual cobró la vida de un hombre de 39 años.



La policía local pidió a las personas no abrir ningún paquete que aparezca frente a sus casas si no estaban a la espera de recibir algún pedido o si éste no tiene las señas particulares de que haya sido distribuido por el correo, y reportar cualquier objeto sospechoso al 9-1-1.

Añadió que los dueños de las casas donde ocurrieron las primeras dos explosiones son afroamericanos, por lo que no descartan que se pueda tratar de un crimen de odio.



Personal del FBI de San Antonio y Dallas se estaba sumando a la investigación.

Las explosiones ocurren al mismo tiempo que se celebra el festival SXSW en Austin. La policía pidió a los asistentes disfrutar de los eventos, pero estar alerta ante cualquier paquete o actividad sospechosa y vigilar sus alrededores.