Para Jennifer González no han acabado las disculpas

Las disculpas no han terminado

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, llegó a la isla para reunirse con el gobernador Ricardo Rosselló, este viernes en La Fortaleza.

Minutos antes de iniciar, González fue abordada por la prensa sobre la controversia de los controversiales mensajes filtrados, en los que el primer ejecutivo e integrantes de su gabinete realizaron una serie de expresiones degradantes y obscenas.

“El Gobernador debe reevaluar todo su equipo de trabajo”, comenzó por decir.

La Comisionada expresó además que su mensaje oficial -ofrecido este jueves tras aterrizar en la isla- debe ser solo el comienzo del proceso. “Esto no se puede quedar como que ya con esto se acabó”.

Añadió que “se deben pedir disculpas personales” y que en el caso de que se vea salpicada por insultos o algún comentario en su contra, en el chat, lo repudiará de igual forma.

“Yo no he visto todavía pero el día que lo vea, reaccionaré con la misma energía y el mismo rechazo a expresiones como esta, que nos las tolero para mí y no las tolero para nadie”, concluyó sobre el tema.

