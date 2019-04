Incredulidad tras muerte de pareja boricua en accidente

Una pareja de puertorriqueños, con 30 años de casados, resultó ser la víctima mortal de un aparatoso accidente al noreste de Filadelfia en el que el presunto causante todavía sigue evadido de la justicia.

Se informó que la colisión en cadena dejó además cinco personas heridas, entre ellas una embarazada y dos menores.

El hecho tuvo lugar el pasado sábado en la intersección de Bustleton Avenue y Red Lion Road.

Alexandra López Ruiz, hija de las víctimas identificadas como Carmen Montalvo Ruiz, de 48 años, y Juan López Rivera, de 50, explicó compungida que no sale del asombro e incredulidad tras lo ocurrido, por loq ue prefiere mantener en la memoria la alegría de sus padres.

Y es que minutos antes del fatal accidente la pareja estuvo disfrutando de una fiesta, de la que existen videos de ellos bailando y pasándola bien con amigos y familiares.

“Se fueron muy pronto, tú sabes, uno espera verlos envejecer”, dijo Alexandra a TELEMUNDO 62. “Nunca se separaban… siempre estaban juntos. Que Dios se los quiso llevar así, pues Él lo quiso así y así debía ser porque no podían vivir uno sin el otro”.

Según la Policía el conductor que habría provocado el accidente dejó su vehículo en la escena y fue recogido por un Lexus blanco en el que se fue a la fuga. “Él se llevó dos víctimas que se pudo evitar por ignorancia. Eso no son calles para ir a esa velocidad”, agregó Alexandra.

Muy afectada, relató que se enteró de la muerte de sus progenitores ya que a diario recibe un mensaje de parte de su madre, pero ese día el teléfono no sonó. Después de llamarla y no recibir respuesta, fue hasta la casa.

“Le envíe un mensaje temprano y ella no me respondió. Entonces esperé y eran como las 11:00 a.m. y no me había contestado. Yo vi la guagua en las noticias. Lo quería creer pero a la misma vez no. Todavía yo no creo que eso pasó. Es un vacío que nadie lo va a llenar... por más cosas que me digan nadie lo va a llenar”, sostuvo.

Otra de las hijas de la pareja, Cynthia lópez, urgió a las autoridades a dar con el sospechoso. "Ven y di al menos, 'Lo siento'. Perdí a mis padres. Eran mi vida".