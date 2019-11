Boricuas varados en aeropuerto de Filadelfia

Más Videos (1 of 9)

La falta de un piloto habría detenido un vuelo de la línea Frontier desde Filadelfia hacia Puerto Rico la madrugada del martes, según Carmen Alicea, una de las afectadas.

Molesta dijo a TELEMUNDO 62 que “parece mentira que no cancelen un vuelo por las condiciones del tiempo o algo mecánico, sino porque no tienen piloto”.

Alicea, puertorriqueña residente de Atlantic City y quien iba de camino a sorprender a sus familiares en Quebradillas para el feriado de Acción de Gracias, agregó que tras varias horas de espera un representante de la línea aérea les comunicó pasada la medianoche que el vuelo 108 no se podría completar. Estaba supuesto a despegar a las 12:39 a.m. del martes.

“Yo me convertí en la traductora de los que estábamos allí. Hay una muchacha con cuatro niños sola y está bien mala. Nos dieron un ‘voucher’ para quedarnos en el Hotel Clarion en Filadelfia la noche de lunes a martes y el próximo vuelo que nos dieron fue para el miércoles a las 6:00 a.m.”, relató Alicea.

Dijo además que se comunicó Alexander Rivera, quien según ella era el encargado que tuvo que buscar una manager, pero esta última no quiso identificarse. “Ella no tenía ‘nametag’ ni me quiso decir su nombre”, apuntó.

La pasajera explicó que tuvo que invertir $90.72 por una noche adicional de hotel para poder estar a tiempo en el Aeropuerto el miércoles y completar su travesía. Se estima que esta temporada de viajes será bastante ocupada tanto por aire como por tierra.

Por su parte, Frontier dijo por medio de un portavoz que el vuelo nocturno se canceló, pero que se le ofreció a los pasajeros abordar el de las 6:00 a.m. del miércoles. Asimismo le dieron la opción de reembolsarles hasta $400 si utilizaban otra línea aérea.

"Imagínate yo no tengo $400 para gastar en otra líea aérea y esperar a que me reembolsen en cinco días. Como yo hay muchos", sostuvo Alicea quien aguardará por el vuelo del miércoles a las 6:00 a.m.

