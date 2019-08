Pasos a seguir para prepararte para un sistema

Luego que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) notificara la formación de la quinta depresión tropical, la Cruz Roja Americana ofreció en su página web los pasos de seguridad que debes seguir con el fin de prepararse para la temporada de huracanes de 2019.

Estos son:

1. Hable con los miembros de su famila sobre qué hacer en caso de un huracán y cree un plan de evacuación. Hablar de esto con anticipación ayudará a aliviar los temores, especialmente en los niños más pequeños.

2. Armar un kit de emergencias en una mochila con artículos que incluyan un galón de agua por persona, por día, alimentos no perecederos, una linterna, radio a batería, botiquín de primeros auxilios, medicamentos, suministros para bebés y mascotas.

3. Esté informado. Infórmese sobre el plan de respuesta ante huracanes de su comunidad. Planifique rutas a refugios locales y registre a familiares que tengan necesidades médicas especiales según se requiera.

4. Obtenga acceso a emisoras de radio del tiempo como NOAA. Compre una radio de baterías o de manivela en la Tienda de la Cruz Roja Americana.

5. Mantenga los papeles y los objetos de valor importantes en una caja de seguridad en un lugar con menos probabilidades de que se dañe por inundaciones. Puede tomar fotos con su teléfono o guardar copias en una unidad de memoria USB para llevar con usted.

6. Proteja las ventanas con postigos permanentes contra tormentas o invierta en madera contrachapada de media pulgada precortada para que se adapte a sus puertas y ventanas.

7. Identifique un lugar para almacenar los muebles de jardín, juguetes, herramientas de jardinería y cestos de basura (lejos de escaleras y salidas) para prevenir que se muevan con los fuertes vientos y que puedan lastimar a alguien.

8. Despeje los canales y bajantes pluviales obstruidos.

9. Descargue la aplicación de emergencias "Emergencia - Cruz Roja Americana" sin cargo (envíe un mensaje de texto con ‘GETEMERGENCY’ al 90999) para obtener consejos sobre qué hacer antes, durante y después de los huracanes, así como en otros 34 tipos de emergencias.

10. Tome un curso de primeros auxilios/RCP (redcross.org/takeaclass) para saber qué hacer en caso de que el servicio de emergencias se retrase.

NMEAD exhorta a la ciudadanía a preparar su Plan de Emergencia Familiar

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Carlos Acevedo Caballero exhortó a la ciudadanía a preparar su Plan de Emergencia Familiar, de cara al periodo más activo de la Temporada de Huracanes.

"Es importante que la ciudadanía se prepare, pues estamos entrando al periodo más activo de la temporada de huracanes. Cada persona debe tener un Plan de Emergencia Familiar que contenga la información necesaria para que, junto a su familia, pueda enfrentar adecuadamente una emergencia o desastre. Además, les exhortamos a tener suministros de agua y alimentos para un mínimo de diez días por miembro de la familia, incluyendo a las mascotas. Es meritorio recordar que la temporada de huracanes se extiende de junio a noviembre, pero un terremoto podría afectarnos en cualquier momento”, indicó.

Sobre la depresión tropical número cinco, que está siendo vigilada por el Centro Nacional de Huracanes, el comisionado explicó que estos sistemas atmosféricos pueden cambiar de un momento a otro, por lo que es importante estar preparados.

“Nos mantenemos en constante comunicación con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) para conocer los detalles actualizados sobre este sistema. Según han explicado, hasta el momento la incertidumbre es alta sobre el progreso y desarrollo de este sistema, por lo que el pronóstico de intensidad aún no es certero. Es importante no bajar la guardia y sobre todo, no prestar atención a rumores", añadió el funcionario.

La Universidad de Colorado reveló en mayo el pronóstico de huracanes para la temporada del 2019, que comienza el 1 de junio.

Según la Universidad tendríamos: 13 tormentas, de las cuales cinco se convertirían en huracanes. Dos de estos ciclones figurarían como intensos, lo que significa que serían categoría 3 o más.

Para realizar este pronóstico, la institución estudia la temperatura den el Océano Atlántico, la lluvia en África, El Niño y otros factores.

Es importante recalcar que estos pronósticos no establecen trayectoria, solo la cantidad de los sistemas. Por lo tanto, sería imposible saber cuántos podrían afectar la zona del Caribe.

Para Puerto Rico, la época más activa suele ser entre agosto y septiembre.

