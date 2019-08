Captado en video: se enfrentan a tubazos en una gomera

Más Videos (1 of 9)

SUR DE LA FLORIDA - La presunta víctima de un reciente ataque a tubazos captado en video habló este domingo con Telemundo 51 para dar su versión de lo sucedido.

Con vendas en su brazo izquierdo, Juan Carlos Pérez dijo haber permanecido hospitalizado, y apenas este domingo fue dado de alta. El hecho ocurrió el lunes 12 de agosto en un negocio de la ciudad de Hialeah.

Un video de vigilancia del lugar del incidente deja ver a los dos hombres peleando, uno agrede a otro con insultos verbales y éste responde golpeándolo con un tubo.

Ahora los dos involucrados se culpan entre sí y alegan defensa propia para realizar sus actos.

Pérez aseguró que deberá ser sometido a cirugía la próxima semana y dijo aún estar sorprendido, pues solía mantener una relación cordial con el presunto acusado.

La supuesta víctima del altercado dijo que trabaja “en construcción y estoy impedido de trabajar por mi brazo”.

El hombre ahora se encuentra con un brazo fracturado tras una violenta riña con el dueño de una tienda de neumáticos de Hialeah. Aunque el hecho quedó captado en video, ahora la presunta víctima del incidente narra su versión de lo sucedido.

“Yo le fui a reclamar por que mi amigo me dijo cuanto me cobraba y me dijo: 30 pesos. Y yo le dije: como es posible que tu te aproveches ahora del prójimo”.

Luego de cruzar ofensas, la disputa entre ambos hombre se tornó violenta como muestran las imágenes. Pérez dijo haber temido por su vida.

Un tubo sirvió como arma en la gresión. “La primera que me dio yo sentí que el brazo me traqueó y tuve que ponerlo, por que el tiró a matarme”.

Por su parte Rodolfo Tamayo, quien es el dueño del local fue acusado de agresión con agravantes, aseguró que sus acciones fueron en defensa propia.

“A mi me acusaron porque me defendí, pero yo tenía miedo por mi vida”, dijo Rodolfo Tamayo, quien presuntamente es el acusado.

El agredido afirma que tomará acciones legales e irá con el caso hasta las últimas consecuencias.

“Voy a ir hasta el final ya sea civil o criminal, por que el me tiró por la cabeza, hoy yo estaría muerto y el preso. Y varias familias dañadas”.