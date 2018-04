Repite que fue por la carne: Canelo suspende pelea

Más Videos (1 of 9)

La pelea de box en Las Vegas entre el Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin que se iba a llevar a cabo el 5 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, ha sido cancelada según reveló el boxeador mexicano y su abogado.

La cancelación se da luego de que Canelo hubiera dado positivo en dos pruebas de antidopaje durante el mes de febrero y de que la Comisión Atlética de Nevada lo suspendiera temporalmente. El peleador declaró que canceló la pelea por lo cercano de las fechas entre la pelea y su asamblea.

El Canelo se mostró decepcionado además de decir que su prueba dio positivo por consumir carne contaminada con clembuterol, “siempre he sido un peleador limpio y siempre lo seré…estoy triste y me siento impotente de que no podré pelear en este punto”, dijo.

“Me pesa mucho que por mal manejo de la información se vea manchado mi nombre...tendré que tomar precauciones para mi futuro”, dijo en la conferencia de prensa, “Estoy tranquilo y con la frente en alto”.

MGM Resorts, compañía que vendía los boletos para la pelea, declaró que estaban ofreciendo reembolsos para quienes lo soliciten antes de que se cancelara la pelea por parte del peleador.

Una asamblea está pactada para el 18 de abril en donde la Comisión Atlética de Nevada determinará el tipo de suspensión que tendrá el mexicano por haber dado positivo; el Canelo declaró que espera que su sanción termine para el mes de agosto para poder pelear ese mes o en septiembre.