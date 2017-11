Peligra cubierta médica de bebés nacidos durante María

La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Maricarmen Mas Rodríguez, levantó la voz de alerta ante la posible perdida de cubierta medica brindada a los recién nacidos en la isla tras el paso del huracán María a finales del mes de septiembre.

“Nos han llegado a nuestra oficina legislativa varias cartas de constituyentes relacionadas al temor que existe en que los bebés que nacieron los días inmediatamente después del azote del huracán María puedan perder su cubierta médica. Según guías federales establecidas por el Centro de Servicio de Medicaid y Medicare, los recién nacidos en Puerto Rico están cubiertos por un período de hasta 90 días. Pero como hubo un histórico disloque en los servicios de salud en la isla tras el paso de este huracán, muchos bebés no han podido recibir toda la gama de asistencia médica a la cual tienen derecho. Lamentablemente ya estamos a días de cumplirse tres meses del impacto de María y esto también significa que estos recién nacidos perderán su cubierta sin que se les hubiese dado todos los servicios que merecen. Queremos investigar esta situación a ver en qué manera podemos ayudar”, indicó Mas Rodríguez.

Mediante un parte de prensa, la legisladora por el Distrito #19, el cual comprende los municipios de Mayagüez y San Germán, anunció la radicación de una resolución de investigación para que la Comisión de Salud en la Cámara baja comience a estudiar esta situación.

“Existe una realidad, en muchas por no decir todas, de las oficinas de Medicaid en Puerto Rico, los sistemas computarizados no están operando y por eso no se han podido hacer las actualizaciones necesarias a los sistemas para extender cubiertas médicas. Existen muchas cosas que no sabemos todavía relacionadas a este tema, por eso la razón de la pesquisa”, sentenció Mas Rodríguez.

“Vamos a dialogar con el presidente de la Comisión de Salud en la Cámara, el amigo Juan Oscar Morales, para que agilice esta investigación. También estaremos contactando a personal de Medicaid en la isla, al igual que sostendremos una reunión con el Comisionado de Seguros, para determinar que se puede hacer en estos casos. Lo que no vamos a permitir es que nuestros niños se queden descubiertos de plan médico en esta emergencia sin precedentes en nuestra historia”, agregó la líder estadista en el oeste.