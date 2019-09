Pérez Casillas solicita que remuevan su nombre de parque

View this post on Instagram

ANGEL LUIS PÉREZ CASILLAS PIDE QUITAR SU NOMBRE DE PARQUE PASIVO - El que era jefe de inteligencia de la policía y que según agentes dio la orden para matar a los jóvenes independentistas Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví tras los sucesos del Cerro Maravilla, escribió esta carta pidiendo que el lugar no lleve su nombre. La alcaldesa había defendido el nombre que había sido puesto por su padre Chemo Soto.