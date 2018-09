Pence y Conway salen en defensa del presidente Trump

Washington - Algunos de los principales pesos pesados de la Casa Blanca aprovecharon el domingo los programas matinales para salir en defensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la reciente publicación de informaciones que apuntan la existencia de una resistencia en el seno de su Gobierno.

"Este presidente es duro y exigente. Quiere las cosas hechas para ayer y creo que esa es una de las razones por las que hemos logrado tanto en tan poco tiempo", sostuvo el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, durante una entrevista concedida al programa 'Face the Nation', de la cadena CBS.

El republicano quiso contrarrestar así las dudas sobre la profesionalidad del mandatario surgidas después de que esta semana salieran a la luz algunos extractos incluidos en el nuevo libro del veterano periodista Bob Woodward y una tribuna anónima firmada por un "alto cargo del Gobierno" publicada por el diario The New York Times.

Ambos textos apuntan a la existencia de un movimiento interno en la Casa Blanca que trabaja en la sombra intentando poner freno a algunas de las decisiones del mandatario mediante métodos tan simplistas como ocultarle documentos oficiales que aguardan su firma.

"Estos hechos me son muy ajenos y no soy consciente de momentos en los que hayan podido ocurrir", afirmó Pence, quien tras la publicación del artículo anónimo el miércoles se apresuró a rechazar ser el autor del mismo.

Según diversos medios, la perspectiva de que exista una resistencia en la Casa Blanca es algo que ha desatado las suspicacias de Trump, quien habría llegado a considerar someter al polígrafo a algunos de sus asesores y, además, ha instado públicamente al Departamento de Justicia a identificar al autor de la tribuna.

Durante una entrevista emitida en el programa 'State of the Union' de la cadena CNN, la consejera de Trump, Kellyanne Conway, reconoció no saber si el escritor de la columna había "violado la ley", pero sí se mostró tajante al considerar que no le había prestado ningún servicio al país.

"Ciertamente espero que quien haya sido no acabe recibiendo la bienvenida de un héroe, con la alfombra roja, porque realmente, ¿qué ha conseguido actuando de esta manera cobarde? Da un paso al frente y di 'no estoy de acuerdo con la política de este presidente'. Ha puesto la ciudad (Washington) patas arriba", concluyó la asesora.