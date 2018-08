Pesquera advierte que en marzo no se podrá pagar nómina

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera advirtió el miércoles que esa agencia se puede quedar sin fondos para la nómina de las siete agencias que la componen como consecuencia del recorte de 38 millones de dólares que supone la implantanción del presupuesto de la Junta de Control Fiscal (JCF), según decidió la jueza de quiebras Laura Taylor Swain.

“Bueno. Las puedo operar (las agencias del DSP), pero con unos recortes brutales,... no hay donde cortar y si no puedo reclutar personal, de hecho tendría que sacar (personal) porque (el dinero) no me da para la nómina. Va a llegar un momento en el año fiscal, allá para marzo del año que viene, donde no va a haber para nómina. Que me lo expliquen”, dijo Pesquera en entrevista radial (WKAQ).

Discuten en el Tribunal la vista por el presupuesto

Algunas personas se dieron cita para protestar. (Publicado miércoles 25 de julio de 2018)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el martes, que no acatará la decisión de la jueza federal de eliminar el Bono de Navidad a los empleados públicos y el despido de empleados públicos, como está contemplado en el presupuesto y Plan Fiscal aprobado por la JCF. Esto, luego que Taylor Swain desestimara la demanda sobre el presupuesto que presentó el mandatario junto al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez que buscaba que se reconociera el presupuesto aprobado en la Asamblea Legislativa y no el presupuesto aprobado por el ente federal.

“El problema es que los recortes que hicieron ellos, lo hicieron a nivel de nómina. Entonces, claro; la nómina es el porcentaje más alto en el presupuesto de todas las agencias, pero el es el más indispensable para yo operar. La Policía, según el estudio que se ordenó por parte de la Reforma Policiaca, faltan dos mil y pico (agentes). No hay Academia hace tres años y me van a quitar 38 millones de dólares. ‘Hello’. Que venga alguien y me explique esa matemática y/o la lógica detrás de esto. Con mucho gusto que se sienten conmigo y me expliquen”, explicó Pesquera.

Indicó que entonces tendría que recurrir al principal oficial financiero del gobierno, Raúl Maldonado y ante la Oficina de Gerencia y presupuesto (OGP) para dejarle saber a la JCF que los recortes imposibilitan la operación de las agencias que componen la sombrilla del DSP.

“Estoy seguro que me van a ayudar como van a ayudar a otras agencias. Pero yo tengo que velar por las siete agencias mías”, dijo.

