El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera aseguró el jueves que los agentes de la Policía no enfrentan un patrón de presiones indebidas y que no percibe desánimo en los uniformados.

Esto, en reacción al incidente ocurrido el miércoles en el que un agente uniformado irrumpió armado en la Cooperativa Caribe Federal Credit Union en Guaynabo.

“¿Cuál es la presión? El policía tiene un juramento, el policía tiene una responsabilidad, el policía tiene un deber… El 90 y pico por ciento de ellos hacen un trabajo por pasión, porque lo quieren, porque están comprometidos. Yo no creo que haya una presión indebida. Hay las presiones que cada cual recibe en su área de trabajo por distintas razones”, dijo Pesquera en una entrevista radial (Radio Isla).

“Por un incidente aislado no se puede dar una proyección y tirar el nazo de que esto son presiones indebidas. La Policía tiene presiones que no tiene más nadie”, agregó al indicar que no percibe ningún desánimo en los agentes y que eso lo tendría que evaluar personal capacitado.

Asimismo, el funcionario sostuvo que la Junta de Control Fiscal (JCF) es la causante de los problemas fiscales de la Policía.

De acuerdo con las autoridades, el agente Gabriel Hernández Jiménez, placa 35070, quien está adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, llegó a la cooperativa y portando un arma de fuego tomó de rehén a un empleado de mantenimiento. Agentes de la Policía, incluyendo unidades especializadas como el SWAT, y negociadores fueron movilizados y lograron que el agente se entregara voluntariamente a las autoridades. En el incidente, nadie resultó lesionado.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón se hizo cargo de la investigación y esperan consultar el caso en las próximas horas con un fiscal para la posible radicación de cargos criminales.