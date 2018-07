La Policía está solicitando la ayuda de la ciudadanía para identificar a una mujer que fue encontrada el viernes en Montgomery County.

La mujer fue encontrada alrededor del mediodía en la cuadra 800 de Old York Road en Abington Township. Se dijo que la mujer no ha podido decirle a la Policía quién era y no lleva identificación.

Se le pide a cualquier persona que pueda identificarla que llame al Departamento de Policía de Abington Township al 267-536-1100.