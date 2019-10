Piden comparecencia de Bolton en pesquisa de juicio político

WASHINGTON — Los investigadores de la Cámara de Representantes han solicitado la comparecencia del ex asesor de seguridad nacional John Bolton como parte de su investigación para concretar un juicio político.

Los legisladores demócratas quieren escuchar la semana entrante a Bolton, el ex asesor de línea radical que tuvo abiertas diferencias sobre el proceder del gobierno en relación a Ucrania, en particular en lo que toca al papel de Rudy Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump, sobre un canal informal de comunicación. Bolton en alguna ocasión se refirió al trabajo de Giuliani como un “negocio de drogas” y señaló que no quería ser parte de ese asunto, de acuerdo con un testimonio previo.

Los demócratas también decidieron invitar a John Eisenberg, el abogado del Consejo de Seguridad Nacional que recogió las preocupaciones de un oficial del ejército en relación a la llamada telefónica de Trump al mandatario ucraniano, así como a Michel Ellis, otro funcionario del CSN, según una persona enterada de la invitación y que solicitó el anonimato para hacer declaraciones sobre el asunto.

El ajetreo en torno a los posibles nuevos testigos ocurre en momentos en que la Cámara de Representantes se prepara para efectuar el jueves su primera votación oficial para el avance del proceso. Este incluye audiencias públicas en cuestión de semanas y la posibilidad de redactar argumentos para juicio político contra el presidente.

La Casa Blanca ha pedido a funcionarios que no testifiquen, y las comparecencias de esas personas no están garantizadas, aun si reciben citaciones, como ha ocurrido con testigos previos.

El exasesor adjunto de Seguridad Nacional, Charles Kupperman, solicitó a un juez en una demanda presentada ante una corte federal que resuelva si pueden obligarlo a testificar, ya que fue asesor cercano y frecuente del mandatario. Cualquier fallo en este caso podría repercutir en la comparecencia de Bolton.

Trump y sus aliados republicanos en el Capitolio afirman que toda la investigación de juicio político es ilegítima, y la decisión de la Cámara de Representantes de establecer de manera formal las próximas acciones no los convence.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que el formato de la pesquisa de juicio político priva a Trump de los “derechos más elementales del debido proceso”.

La pesquisa, ahora en su segundo mes, se enfoca en la llamada telefónica que Trump hizo a Ucrania en julio, cuando solicitó al presidente Volodímir Zelenski que investigara a demócratas y a su posible rival en las urnas en 2020, Joe Biden, mientras la Casa Blanca mantenía retenida la asistencia militar de la que Ucrania depende para su defensa. Los demócratas sostienen que Trump estaba proponiendo un intercambio.

Este jueves, los investigadores escucharán a Tim Morrison, excolaborador republicano de alto rango en el Capitolio, que trabajó en el CSN en el gobierno de Trump y que estuvo entre quienes escucharon la llamada entre Trump y Zelenski.