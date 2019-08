Pierluisi no comparecerá ante el Senado

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, canceló este domingo la Comisión Total -pautada para las 11:00 a.m.- tras conocer que el gobernador Pedro Pierluisi no comparecerá.

Sin embargo, la sesión convocada para las 3:00 p.m. sigue en pie.

Pierluisi dijo que no comparecerá porque ya no hay que evaluar su nombramiento como secretario de Estado, pues juramentó como gobernador.

“Es que al convertirme yo en gobernador, dejé de ser secretario de Estado. O sea que realmente no hay pendiente un proceso de confirmación para un secretario de Estado, porque es que no hay un secretario de Estado en propiedad. Yo lo fui, estaba en propiedad, estaba en posesión del cargo, hasta que juramenté como gobernador”, afirmó Pierluisi.

El mismo insistió que “la Cámara había culminado el proceso de confirmación, pero no así el Senado. Pero yo estoy en posesión del cargo.”

La presunta falta de procesabilidad se resguarda, según Pierluisi, en la enmienda a la Ley 7 del 1952 aprobada en el 2005 donde se dejó sin efecto la obligación de cumplir con la disposición constitucional de ratificación del puesto de secretario de Estado. Su juramentación como gobernador deja el puesto de Estado vacante por lo que la vista no sería para su confirmación.

Posteriormente el ejecutivo emitió unas declaraciones escritas dejando claro que no ha dado ningún reversazo a la postura que expresó anteriormente:

“Quiero dejar claro que no he dado ningún reverzaso a la postura que expresé anteriormente. En el día de hoy fui consistente en mis expresiones sobre la posición que ocupo. Debido a que ya juramenté al cargo de gobernador, en este momento no existe secretario del Departamento de Estado que esté sujeto al consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico; sin embargo, igual que dije el pasado viernes, este cuerpo legislativo tiene todo el derecho de expresarse sobre mi incumbencia y, como he expresado, respeto ese proceso”.

