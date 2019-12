Pierluisi se siente ofendido

El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi Urrutia insistió el domingo en el tema de la estadidad, durante su mensaje de radicación de candidatura, junto a la comisionada residente, Jenniffer Gonzalez Colón y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

“Que nadie me diga que no es prioridad acabar con la colonia, porque me ofendes como puertorriqueño. Porque me ofende como estadista que me digan que no es prioridad lograr la igualdad como ciudadanos americanos que somos. Que nadie me diga, porque me ofende como PNP, que no es prioridad lograr que Puerto Rico sea el estado 51”, dijo Pierluisi durante su mensaje.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez participó el domingo - con varios de los representantes- de la radicación de candidatura de Pierluisi Urrutia y González Colón, para gobernador y comisionado residente por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Eso es lo que queremos, un partido vibrante, un partido vivo. Un partido que lo que quiere es la unidad para lograr nuestro ideal. Que no le quepa duda a nadie, que este partido está unido, que este partido lo que quiere es la estadidad y la vamos a lograr con Pedro Pierluisi y Jennifer González”, dijo Méndez Núñez en un mensaje durante la actividad en el Centro de Convenciones, Pedro Rosselló.

Según Méndez Núñez, el partido azul tiene que mantener su compromiso con la estadidad para Puerto Rico.

