Norcorea festeja su 70 aniversario y Trump lo celebra

Pionyang mantiene un perfil bajo en su aniversario para no minar el diálogo

Corea del Norte celebró este domingo el 70 aniversario de su fundación con un desfile militar en el que no mostró misiles balísticos de gran alcance y del que no se hicieron eco medios estatales de cara a no deteriorar el actual diálogo sobre desarme con EEUU. (Publicado hace 39 minutos)