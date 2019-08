Más Videos (1 of 9)

JACKSON, Mississippi — Seis de las siete plantas donde las autoridades de inmigración realizaron redadas el miércoles empleaban “intencional e ilegalmente” a personas que carecían de autorización para trabajar en Estados Unidos, incluso trabajadores que llevaban brazaletes de monitoreo electrónico al trabajo por violaciones inmigratorias previas, según documentos oficiales.

Los investigadores federales tras la mayor redada inmigratoria en una década usaron informantes confidenciales al interior de las plantas, además de los datos de los brazaletes de monitoreo para poder sustentar su operación, según los documentos.

Las declaraciones juradas fueron la base las órdenes de registro que llevaron al juez a autorizar las redadas del miércoles y, aunque no son cargos oficiales, permiten dar un primer vistazo detallado a la evidencia involucrada en lo que funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han descrito como una investigación de un año de duración.

Las autoridades arrestaron a 680 personas durante el operativo del miércoles en siete plantas procesadoras de carne de pollo en Mississippi.

Las declaraciones afirman que los gerentes en dos de las plantas propiedad del mismo hombre chino parecían participar activamente en el fraude. También muestran que supervisores en otras plantas se hicieron de la vista gorda ante evidencia que parecía indicar que los solicitantes de empleo utilizaban documentos falsos y números de Seguridad Social robados o inventados.

Los documentos indican que las autoridades federales tienen evidencia tomada de los brazaletes de monitoreo electrónico de que en las siete plantas cateadas trabajaban personas que ya habían sido arrestadas por violaciones inmigratorias y no podían trabajar en Estados Unidos.

El número de condenas criminales por contratar a personas sin documentos está en su nivel más bajo en la historia porque los fiscales deben demostrar que los empleadores contrataron a sabiendas a personas que están en el país sin autorización. Los empleadores con frecuencia afirman que fueron engañados con documentos fraudulentos.

Desde octubre de 2018 hasta mayo hubo ocho nuevos juicios por contratar a personas sin autorización para trabajar, y cuatro nuevas condenas a nivel nacional. Entre quienes han sido sentenciados a prisión están el propietario de una empacadora de carne de Iowa que fue allanada en 2008 y el propietario de una empacadora de carne de Tennessee en la que se realizó una redada el año pasado.

Las compañías también podrán enfrentarse a multas administrativas basadas en las auditorías de las formas I-9, que los empleados estadounidenses llenan cuando son contratados y presentan documentos para demostrar que tienen permiso para trabajar en el país. Las auditorias de las formas I-9 también podrían fundamentar un juicio criminal.

Los investigadores argumentan que el fraude más descarado se llevó a cabo en plantas pequeñas: PH Food Inc., en Morton, y A&B Inc. en Pelahatchie. Declaraciones juradas identifican como propietario de ambas plantas a Huo You Liang, de California, conocido por sus empleados de Mississippi como Víctor.

Un empleado de PH Food que actuaba como informante confidencial, les dijo a los investigadores de Seguridad Nacional que la gran mayoría de los 240 empleados en la planta PH en Morton y los 80 empleados en la planta A&B en Pelahatchie no tenían la debida documentación, y que muchos de ellos eran guatemaltecos.

El informante les dijo a los investigadores que los empleados usaron sus nombres reales, combinados con números inventados de Seguridad Social para solicitar trabajo en ambas plantas. “Las compañías de nómina, así como PH Food Inc. y A&B Inc., no verifican la autenticidad de los documentos”, dijo el informante a los verificadores. La ley de Mississippi requiere que los empleadores revisen los documentos en E-Verify, el sistema de verificación federal en línea.

Por ejemplo, agentes del ICE arrestaron a Osiel Ávila Parra, un ciudadano mexicano que vivía en Estados Unidos sin autorización, mientras salía de PH Food en abril, y encontraron un cheque de paga a su nombre.

Llamadas telefónicas hechas el viernes a A&B y PH Food no fueron respondidas. Un hombre que se identificó el jueves al periódico Clarion Ledger como Jun Lian dijo que la planta esperaba reabrir para el viernes. YanJung Liang es el presidente registrado de PH, mientras que Wei Bin Liang es el presidente registrado de A&B. No es claro si tienen algún parentesco con Huo You Liang.

La evidencia también incluye un video y el audio de una conversación entre la secretaria Heather Carrillo y el informante, grabada el 14 de mayo en PH en Morton. Un sumario presentado en documentos oficiales dice que “Carrillo dijo que buscaba unos ‘papeles’ para ‘Iris’, pero ‘Iris no se iba a ir a ningún lado porque trabajaba con Víctor un buen rato’”. Decía que Carrillo dijo que estaba bastante segura de que el gerente de A&B, Salvador Delgado, no quería reportarlo porque sabía cuáles de sus empleados eran reales y cuales fraudulentos.

El agente entonces señala que los investigadores creen que Delgado también malversaba fondos de A&B al agregar nombres y números de Seguridad Social falsos a la nómina para quedarse con los salarios.

El sumario indica después que Carrillo no temía a Delgado y “sabía que estaba sucio”.

Las órdenes de registro estipulan que PH Food utiliza a la agencia Personnel Management Inc. de Shreveport, Luisiana, para administrar la nómina y dirigir parte de las funciones de recursos humanos, y que los investigadores creen que el uso de la empresa fue un intento de Liang y Carrillo de minimizar su responsabilidad en el empleo de trabajadores sin autorización legal.

“Carrillo entonces indicó que es demasiada responsabilidad cuando no se usa una compañía temporal”, es como la orden resumió la conversación.

Las autoridades habían dicho previamente que además de las siete plantas de Mississippi, ejecutaron una orden de registro en un sitio de Shreveport el miércoles. El vocero de ICE, Bryan Cox, no pudo confirmar si se había registrado Personnel Management. La compañía de Luisiana no respondió de momento un mensaje telefónico ni un correo electrónico en busca de más información.