Viral: polémico regalo navideño genera racismo y odio

Un regalo de navidad por parte de los padres de una joven hacia su novio, y cuyo video se volvió viral en redes sociales, pasó de un momento conmovedor a prácticamente una "lluvia" de insultos y comentarios racistas.

El video fue publicado el sábado 9 de diciembre en YouTube.

Madison Duke de 16 años y su novio Christian Hunter, de 17 años, asisten a la misma escuela en Dallas, Texas, y mantienen una relación de noviazgo desde hace 11 meses.

Y con las fiestas decembrinas en su apogeo, los padres de la chica decidieron regalarle un auto Scion 2005 al novio de Madison tras ahorrar dinero por seis semanas ''por ser una persona genuina y atenta'', dijo la adolescente.



Duke le dijo a Hunter que iban a almorzar y que primero tenían que hacer una parada. Entraron en un bodega y la sorpresa para Hunter quedó grabado en video, que ya tiene casi dos millones de reproducciones en cuatro días.

"Feliz Navidad", dijo el padrastro de Duke mientras entregaba las llaves. Y la oleada inicial de comentarios positivos se tornaron en insultos.

Cientos de comentarios de odio y racismo fueron enviados a la pareja, quienes decidieron eliminarlos y no dejan ya que nadie escriba en su video, porque

están decididos a no dejar que el odio arruine su felicidad.

Algunos comentarios lo condenaron por ser afroamericano, por aprovecharse de la chica, por salir de la pobreza y querer hacerse rico a costa de la novia anglosajona, entre otros insultos.

"No juzgues un libro por su portada. Las personas que hicieron todos los comentarios racistas sobre mí, no saben algo de mí. Sé que soy una persona inteligente, sé que soy muy humilde. No saben nada", dijo Hunter.