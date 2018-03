Mujer se distrae "texteando" y casi choca con patrulla

La Policía Estatal de Arkansas reveló un video que muestra a una mujer que conducía por el carril contrario en una carretera vacía, casi chocando de frente con una patrulla.

La policía dijo que la mujer estaba en su teléfono en ese momento.

A medida que la patrulla avanzaba por una curva, el auto de la mujer cruzó al carril del lado contrario y por poco choca de frente con el auto policial.

La mujer aceptó que estaba en su teléfono y recibió una multa.

Ahora la policía está enviando este mensaje a los conductores: "PUT THE PHONE DOWN". No uses el teléfono mientras conduces.