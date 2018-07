Policía aún no tiene móvil de asesinato de pareja en Carolina

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, Carlos Nazario, dijo que los agentes de la División de Homicidios regresarían a la escena donde el jueves fue acribillada una pareja, para poder seguir buscando información que los lleve a identificar el móvil del doble crimen.

“La investigación está comenzando. Hemos comenzado a entrevistar vecinos, a entrevistar los familiares. Ellos vivían con dos hijos, uno en común y otro del caballero. Fueron entrevistados en el día de ayer (jueves). Una vez que fueron entrevistados identificamos familiares adicionales como personas de interés y estamos en esa etapa identificando algún problema que hubiesen tenido, porque eran personas que se dedicaban al trabajo y a su casa. En el día de ayer (jueves) no habíamos podido identificar un móvil”, dijo Nazario en entrevista radial (WKAQ).

Atacan a tiros a pareja en Carolina

La Policía cree que fueron alcanzados por las balas mientras huían de sus victimarios. (Publicado jueves 19 de julio de 2018)

La Policía informó que el doble asesinato se reportó a las 8:33 de la mañana del jueves en la calle 20 de la urbanización Lomas Altas en Carolina. Según la información preliminar, el cadáver baleado de Héctor Peraza, de 54 años fue hallado en el interior de un Mazda Protege, mientras que el cuerpo de Carmen Pérez, de 53 estaba en el suelo.

“(Los asesinaron) a pasos de su residencia. Ellos acaban de salir de su residencia. Fue a unos 100 metros de donde vivían y ahí es que comienza todo el evento. Prácticamente saliendo a pasos de su residencia”, dijo Nazario.

Indicó que los agentes del CIC de Carolina acudirían nuevamente el viernes a la escena del crimen para continuar con el proceso de entrevistas de potenciales testigos, pues se trata de una pareja tranquila y trabajadora, dedicada a labores de jardinería, que no tenían antecedentes criminales ni problemas previos. No obstante, ese particular está dificultando la investigación.

“Eso podría decirse que es algo positivo, pero a la misma vez complica la investigación en términos de identificar un móvil. No obstante, en el día de hoy (viernes) tenemos el personal de Homicidios temprano en la mañana haciendo gestiones en el sector con los vecinos. Identificamos familiares adicionales que pudieran arrojar luz en términos de alguna situación particular que hubieran tenido. A veces estas personas que no tienen problemas con nadie, que tienen su trabajo, tienen una situación particular en algún momento y a raíz de eso es que surge un detonante que eventualmente pudo haber terminado en la situación que terminó ayer”, detalló Nazario.

Nazario pidió a quien tenga información sobre este crimen a llamar al 787-343-2020 o al 787-768-7810 y al 787-257-7514.