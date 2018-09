Lo detienen por placas vencidas y pierde su vida

Más Videos (1 of 9)

TEXAS – La muerte de un conductor a manos de un policía de Arlington el sábado pasado, ha generado controversia en grupos comunitarios del norte de Texas por la forma en que los oficiales respondieron.

Autoridades dieron a conocer el video de las cámaras corporales de los policías involucrados revelan el momento en que detienen a un conductor y tras un breve intercambio de palabras con los oficiales, trata de escapar y disparan contra él varias veces.

El sospechoso, identificado como O'Shea Terry, murió en la escena. El pasajero y los dos agentes no resultaron heridos.

El Departamento de la Policía de Arlington ha iniciado una investigación del caso y precisan que la investigación incluye la revisión de los videos, entrevistar a testigos, recabar información del forense para poder emitir un dictamen de los hechos.

Por su parte, la organización Next Generation Action Network pide la renuncia del Jefe de la Policía de Dallas, Will Johnson, porque argumentan que el Departamento de esta ciudad ha tenido demasiados incidentes donde oficiales mataron a ciudadanos: Tavis Crane en febrero de 2017, Jonathan Paul en marzo de 2015, Christian Taylor en agosto de 2015 y Juan May en junio de 2014.

Según esta organización y el abogado de la familia de la víctima, las autoridades argumentaron que el sospechoso estaba cerrando la ventana de la camioneta.

Pero subrayaron que el video muestra lo contrario. La oficial se cuelga de la camioneta y la ventana nunca se cerró.

En conferencia de prensa, el abogado de la familia de la víctima dijo que demandarán a la policía de Arlington.