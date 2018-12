CALIFORNIA - El campus de Facebook en Menlo Park está siendo evacuado debido a una amenaza de bomba, dijo la policía.

Esta es una noticia en desarrollo.

Police activity in the 200 block of Jefferson Drive/Constitution Drive in Menlo Park due to a bomb threat. Avoid the area. https://t.co/9LgfA9ulgR

— Menlo Park PD (@MenloParkPD) December 12, 2018